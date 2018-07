Vakantiekracht krijgt hoogste uurloon ooit, maar moet hard werken

Het zweet staat de jeugd op de rug deze zomer. Niet alleen vanwege het zonnige weer, dit jaar hebben weer iets meer jongeren dan vorig jaar een baantje. Ze verdienen iets meer en ze worden flink moe. Een derde zegt 'compleet uitgeput te zijn aan het einde van de werkdag'. Dat noemen zij een gevolg van werkstress.

Niet eerder verdienden vakantiekrachten zoveel geld per uur: 8,69 euro. Sinds de eerste meting in 2010 verdienden jongeren nog nooit zoveel als nu. Vorig jaar verdienden jongeren nog maar 8,21 euro.

Vooral de schoonmaak (11,94 euro), de zorg (11,06 euro) en kantoorwerk (10,18 euro) verdienen lekker. Dat blijkt uit het vakantiewerkonderzoek van vakbond FNV. Peilingbureau Novio Research hield een steekproef onder 400 jongeren tussen de 13 en 29 jaar die nog studeren.

80 procent mbo'ers heeft baantje

Mbo'ers steken het meest de handen uit de mouwen deze zomer: 80 procent zegt een baantje te hebben. Ter vergelijking: 56 procent van de universitaire en hbo-studenten werkt in de vakantie.

Meisjes verdienen gemiddeld iets meer dan jongens: wel 9 cent. In de sectoren die het meest betalen werken meer meisjes, vermoedt FNV Jong.

Stress door vakantiebaantje

Voor de tweede keer onderzocht FNV Jong of het vakantiebaantje ook 'stress' veroorzaakt bij de jeugd. "We kregen dit jaar veel signalen binnen van jongeren die werkstress ervaren", vertelt Sander Wellens van FNV Jong.

Ondanks die vele signalen zegt de grootste groep respondenten (34 procent) geen last te hebben van stress door een vakantiebaantje. Als dat wel zo is worden collega's het vaakst als reden genoemd. Die zijn vervelend (20 procent) of ze zijn er niet. 12 procent zegt te weinig collega's te hebben voor de hoeveelheid werk.

Uitgeput aan het einde van de dag

'Compleet uitgeput te zijn aan het einde van de werkdag', is het belangrijkste gevolg van de stress. Een derde van de jongeren zegt dat de stress zich op die manier uit.