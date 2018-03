Trump dreigt met importheffing op EU-auto's

Trump reageerde op de mogelijke Europese tegenmaatregelen op de door hem aangekondigde importheffingen op staal en aluminium.

De plannen van Trump zorgden vrijdag voor een wereldwijde angst voor een mogelijke handelsoorlog. De EU overweegt volgens anonieme bronnen van persbureau Reuters een importheffing van 25 procent op circa 3,5 miljard dollar aan geïmporteerde goederen uit de Verenigde Staten.

Trump liet vervolgens blijken bereid te zijn aanvullende maatregelen te nemen als Brussel de 'toch al enorme importheffingen' en 'barrières voor Amerikaanse bedrijven die daar zaken doen' verhoogt. "Dan komen we simpelweg met een invoerheffing op hun auto's, die nu vrijelijk de VS inkomen'', twitterde de president.

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance!