Trump dreigt in handelsoorlog: 20 procent heffing op Europese auto's

De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie laait opnieuw op. Via Twitter laat president Trump weten niet gecharmeerd te zijn van de tegenmaatregelen voor heffingen die de VS op Europese producten legt.

Na de importheffingen op staal en aluminium reageerde de Europese Unie met een eigen importheffing op Amerikaanse producten, zoals de motoren van Harley-Davidson, bourbon en spijkerbroeken. Die zijn sinds vandaag van kracht.

"De eenzijdige en ongerechtvaardigde beslissing van de VS betekent dat we geen andere keus hebben", zei EU-handelscommissaris Cecilia Malmström woensdag.

De Amerikaanse heffingen raken 6,4 miljard aan export vanuit de EU, waarvan grofweg 10 procent uit Nederland. Daar stelt de EU nu heffingen tegenover op exportgoederen uit de VS ter waarde van 2,8 miljard euro.

De heffingen komen op producten uit staten waar Trump veel aanhangers heeft. Voor de resterende 3,6 miljard neemt de EU later tegenmaatregelen.

Maar als deze tarieven niet snel verwijderd worden, zal Amerika volgens Trump terugslaan met een extra importheffing van 20 procent op alle Europese auto's.

"Bouw ze hier", besluit Trump, die liever heeft dat Amerikanen in auto's rijden die in eigen land geproduceerd worden. In maart en mei dreigde Trump eerder met het extra belasten van Europese auto's.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!