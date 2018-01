Strijd tegen de loonkloof: Duitsers mogen elkaars salaris inzien

In Duitsland treedt een nieuwe wet in werking die werknemers inzicht moet geven in elkaars salaris. Op die manier hoopt het land de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Er zitten alleen wel wat haken en ogen aan.

De zogeheten 'Entgelttransparenzgesetz' gaat morgen in. Nu verdienen vrouwen in Duitsland 21 procent minder dan mannen, deels omdat ze minder uren werken en in sectoren werken waar de lonen lager liggen. Maar kijk je naar wat ze verdienen voor exact hetzelfde werk, gelijkgetrokken naar hetzelfde aantal uren als mannen, dan verdienen ze nog altijd zes procent minder.

In de hele EU verdienen vrouwen volgens cijfers van de Europese Commissie gemiddeld zestien procent minder per uur dan mannen.

Alleen verplichting voor grote bedrijven

Daar moet de nieuwe wet verandering in gaan brengen. Er zitten wel een aantal haken en ogen aan. Zo kunnen individuele salarissen niet opgevraagd worden, wel het gemiddelde salaris van mensen die binnen een bedrijf hetzelfde werk doen.

De wet geldt daarnaast alleen voor bedrijven met meer dan 200 werknemers. Als een vrouw een verzoek indient om het salaris in te zien van mannelijke collega's, moeten er ten minste zes collega's van het andere geslacht zijn die hetzelfde werk doen. En alleen bedrijven met 500 of meer werknemers zijn verplicht om verslag uit te brengen over hun salarisbetalingen.

Kloof dichten

IJsland ging deze week nog een stapje verder. Daar zijn werkgevers sinds 1 januari verplicht om mannen en vrouwen hetzelfde te betalen voor hetzelfde werk. Het is het eerste land ter wereld waar gelijk loon wettelijk geregeld is.

Daar geldt de wet voor bedrijven met 25 personen in dienst of meer. IJsland streeft ernaar om deze loonkloof in 2022 helemaal te dichten. Eind vorig jaar kondigde de Europese Commissie een nieuw actieplan aan om de salariskloof tussen mannen en vrouwen verkleinen.