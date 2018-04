Straf voor corrupte ondernemers: betaal maar voor aanleg wegen

Negen zakenmannen uit Guatemala moeten naast een geldboete en een celstraf voor het omkopen van ambtenaren, miljoenen euro's bijdragen aan de aanleg en reparatie van wegen.

Daarnaast moeten ze ook financieel opdraaien voor de bouw van een school in een afgelegen gebied van het land.

De straf is opgelegd door de openbaar aanklager in het land, dat samenwerkt met het CICG. Deze Internationale Commissie tegen Straffeloosheid strijdt tegen corruptie en machtsmisbruik in Guatemala.

De zakenmannen, allemaal aannemers die gunstige contracten wilden bedingen, maken deel uit van een landelijk corruptienetwerk dat vorig jaar door de CICG werd blootgelegd.

Geldboete en excuses

Ze moeten, volgens de lijst met opgelegde straffen, naast hun gevangenisstraf van vijf jaar, die afgekocht mag worden voor omgerekend ruim 20.000 euro, een geldboete betalen van omgerekend 55.000 euro en dus financieel bijdragen aan de aanleg van wegen en het bouwen van een school.

Het gaat volgens het Guatemalteekse openbaar ministerie om een bijdrage van in totaal 3,8 miljoen euro. De ondernemers moeten daarnaast allemaal publiekelijk excuses maken voor 'de aangerichte schade' en beloven dat ze dit nooit meer zullen doen.