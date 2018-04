Staat koopt tijdelijk EMA-gebouw, want huren was duurder

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft besloten om het tijdelijke onderkomen voor het Europees Medicijnagentschap (EMA) maar te kopen voor 42,8 miljoen euro. Dat bleek goedkoper dan huren.

Eigenlijk had de staat een afspraak gemaakt met vastgoedbedrijf OVG om het Spark-gebouw bij Amsterdam Sloterdijk tien jaar lang te huren. Dat gebouw gaat vanaf januari volgend jaar als tijdelijk hoofdkantoor dienen voor het EMA, totdat in november 2019 het definitieve kantoor af is.

11 maanden gebruik, 10 jaar huur

Hoewel er waarschijnlijk dus maar een maand of elf gebruikgemaakt gaat worden van het tijdelijke pand door EMA, had de staat een huurcontract afgesloten voor tien jaar. En blijkbaar was dat een nogal prijzige aangelegenheid.

De 42,8 miljoen euro die nu wordt betaald aan OVG zou namelijk minder zijn dan de huur voor tien jaar. OVG wil niets zeggen over de prijs die het zou rekenen aan de staat en ook niet waarom het contract in eerste instantie tien jaar zou moeten lopen.

Voor rekening van de staat

Eerder hield de staat ook de huurprijs geheim, omdat het de onderhandelingspositie zou schaden als er een nieuwe huurder gevonden moest worden na het EMA. Het Rijksvastgoedbedrijf was vandaag niet in staat om direct inhoudelijk vragen te beantwoorden van RTL Z.

De kosten voor de huur van het Spark-gebouw in de tijd dat EMA er gaat zitten zouden sowieso volledig voor rekening van de Nederlandse overheid komen.

Geschenk

Als we uitgaan van ongeveer een jaar tijdelijke huisvesting en een huurbedrag van meer dan 42,8 miljoen euro voor tien jaar, betekent dat dus dat EMA een extra welkomstgeschenk zou krijgen ter waarde van minimaal 4,2 miljoen euro en mogelijk aanzienlijk neer.

In november 2018 moet het splinternieuwe Vivaldi-gebouw op de Zuidas klaar zijn. Dat wordt door bouwer Dura Vermeer gebouwd en voor de komende 20 jaar onderhouden voor 255 miljoen euro. Voor de permanente huisvesting moet EMA straks wel gewoon huur betalen.