Spaanse minister: 'Catalaanse crisis heeft al 1 miljard euro gekost'

De strijd om onafhankelijkheid van de Spaanse regio Catalonië heeft al ruim een miljard euro gekost. Dat heeft de Spaanse economieminister Luis de Guindos gezegd.

In een interview op radio SER zegt hij dat de Catalaanse economie vooral in het laatste kwartaal van vorig jaar te lijden heeft gehad onder het streven naar onafhankelijkheid. "De economische groei in de regio, die altijd boven het gemiddelde in Spanje heeft gelegen, is in die periode gedaald van 0,91 naar 0,4 à 0,5 procent."

Met een bruto binnenlands product van 200 miljard euro komt dat voor Catalonië neer op 1 miljard euro, stelt hij. "Een behoorlijke daling", aldus De Guindos en volgens hem het gevolg van de enorme politieke onzekerheid en het wantrouwen in de regio.

Bedrijven weg

Catalonië, goed voor 19 procent van het Spaanse bruto binnenlands product, heeft roerige maanden achter de rug. In oktober schreef de regionale regering, met toestemming van het regionale parlement, een referendum uit over de afscheiding van Spanje. Van de mensen die stemden, was 90 procent voor afscheiding van Spanje.

Een meerderheid van de Catalanen ging echter niet stemmen. Grote Spaanse (beursgenoteerde) bedrijven spraken zich in toenemende mate uit tegen de onafhankelijkheid en duizenden verhuisden hun hoofdkantoren, op papier maar ook fysiek, naar andere regio's binnen Spanje.

'Economische ramp'

De Nederlandse ondernemer Marco Hulsewé sprak eerder al tegen RTL Z over een 'economische ramp'. Volgens hem 'spelen de nationalisten met de toekomst van Spanje' en maken ze van Catalonië zo 'een risico voor investeerders'.

Ook het toerisme kreeg een flinke knauw. Voor de aanslag in Barcelona van afgelopen zomer en de politieke onrust groeide het toerisme in de regio jaarlijks met tien procent. Dat is afgezwakt tot twee procent, zo liet de Spaanse toerismeminister Alvaro Nadal eerder weten aan de krant elPeriódico.

Het Constitutionele Hof in Spanje heeft het referendum overigens verboden. Toen de Catalaanse regiopresident Carles Puigdemont lieten weten de onafhankelijkheid te willen voortzetten, liet de Spaanse premier Mariano Rajoy weten artikel 155 in werking te stellen.

Hierdoor kon hij het bestuur van de opstandige regio kon overnemen en het hoofd van de Catalaanse regionale politie kon ontslaan. Ook kondigde hij verkiezingen aan, die 21 december zijn gehouden.

Vluchten

Dit ontslag werd echter niet geaccepteerd door regiopresident Carles Puigdemont. Hij sloeg op de vlucht naar België waar hij nog steeds verblijft. Andere Catalaanse regeringsleiders werden gevangen genomen vanwege rebellie.

Dat heeft hun partijen er niet van weerhouden door te gaan met campagne voeren. De pro-onafhankelijkheidspartijen hebben een nipte meerderheid behaald bij die verkiezingen van afgelopen december.

Een regering vormen zal echter moeilijk worden. Dit komt omdat regiopresident Carles Puigdemont nog altijd in België verblijft en de leider van de linkse partij ERC zit nog altijd vast.

'Geen realistische weg'

Of de onafhankelijk wordt doorgezet, is onbekend. Tegen SER zegt De Guindos dat de Catalaanse politici zich vooral moeten concentreren op de basisbehoeften van de Catalanen en stabiliteit.

"Ik geloof namelijk niet dat de weg die is ingezet (door de nationalisten) ergens toe leidt." Het is volgens hem noch een legale weg, noch een economisch realistische. "Ik hoop dat de nieuwe Catalaanse regering zich bewust is van de prijs die wordt betaald en hun onafhankelijkheidsplan laat varen."