Schrappen korting voor NRA-leden kost Delta Airlines 40 miljoen

Het schrappen van een speciale korting voor leden van de Amerikaanse National Rifle Association pakt duur uit voor vliegmaatschappij Delta Airlines. Het bedrijf loopt het naar schatting 40 miljoen dollar (32 miljoen euro) mis, terwijl in totaal maar dertien NRA-leden ooit de speciale korting gebruikten.

De staat Georgia, waar het hoofdkantoor van Delta Airlines staat, heeft namelijk met grote meerderheid gestemd voor het schrappen van een belastingvoordeel voor Delta. De maatregel wordt genomen als straf voor het verbreken van de banden met de NRA, schrijft de Washington Post. De luchtvaartmaatschappij zal niet meer profiteren van een korting op accijns op kerosine.

NRA-boycot

Na het bloedbad op een school in Florida vorige maand, waarbij 17 doden vielen, laaide de discussie over het aanpassen van de wapenwet in de Verenigde Staten op. Op sociale media werd opgeroepen tot een boycot van bedrijven die banden hebben met de NRA onder de hashtag #BoycottNRA. Delta gaf hier gehoor aan, net als tal van andere bedrijven.

Door het verbreken van de banden met de NRA wil Delta juist neutraal blijven, zegt ceo Ed Bastian in een persbericht. Een beslissing die lokale politici 'wilden voorkomen door te dreigen dat we geen belastingvoordeel meer zouden krijgen, tenzij we ons besluit zouden terugdraaien'.

Bastian stelt dat het besluit 'niet is gemaakt uit economisch oogpunt' en 'onze waarden zijn niet te koop'. Hij bedankt vervolgens nog wel even de gouverneur van Georgia voor 'al het werk dat hij heeft verricht voor het accijnsvoordeel'.

Andere staten hebben Delta te kennen gegeven dat het bedrijf daar welkom is, maar Delta wil het hoofdkantoor in Atlanta blijven behouden. Bastian voegde daaraan toe dat 'wij het tweede amendement van de grondwet steunen' (het recht van individuen op het recht op het bezitten en dragen van wapens) en 'de hele grondwet omarmen'.