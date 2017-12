Scheidingsplan May afgekeurd: wat betekent dit voor brexit?

Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zijn het vandaag niet eens geworden over de scheidingsvoorwaarden van brexit. Hoewel de Britten graag verder willen naar de volgende fase, lijkt een deal nu te stranden op de grenskwestie tussen Ierland en Noord-Ierland. Vijf vragen en antwoorden.

1. Waarom is vandaag zo'n cruciale brexit-dag?

May kreeg tien dagen geleden een deadline van EU-president Tusk en die liep vandaag af. Haar opdracht: kom met een beter scheidingsplan. Vanmiddag besprak ze dit plan met Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie. Hier kwam geen deal uit. Voor het eind van de week volgt nieuw overleg.

Komen May en Juncker er dan ook niet uit, dan krijgen de Britten op de EU-top volgende week geen groen licht voor de tweede fase van de brexitonderhandelingen. Die gaat over de toekomstige handelsrelatie.

Fase 1 draait voornamelijk om drie punten: de rekening, de rechten voor EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en de grens tussen Noord-Ierland (Brits) en Ierland. Over de rekening zouden de partijen het inmiddels eens zijn. De Britten zouden hebben toegezegd om tussen de 45 miljard en 55 miljard euro te willen betalen.

Plannen over de rechten van EU-burgers lekten eerder al uit via de Britse krant The Guardian. Hierin staat onder andere dat de Britse regering beperkingen kan stellen aan arbeidsmigranten uit andere landen, lageropgeleiden een korter visum geeft dan hogeropgeleiden en de vestiging van arbeidsmigranten 'voor de langere termijn' ook kan beperken.

Uitgangspunt van de EU is dat burgers uit EU-landen alle rechten die ze nu hebben, behouden als het Verenigd Koninkrijk de EU heeft verlaten. Ook de grens met Ierland blijft een punt, al heeft Tusk goede hoop dat ze er uit gaan komen:

Tell me why I like Mondays! Encouraged after my phone call with Taoiseach @campaignforleo on progress on #Brexit issue of Ireland. Getting closer to sufficient progress at December #EUCO. — Donald Tusk (@eucopresident) 4 december 2017

2. Wat is het plan met de grens tussen Noord-Ierland en Ierland?

De grens tussen Noord-Ierland en Ierland vormt de 'buitengrens' van de Europese Unie. De Ieren willen absoluut geen harde grens met douanecontroles. Dat zou slecht zijn voor de handel en de angst bestaat dat het oude conflict tussen katholieken en protestanten weer kan oplaaien. Na een bloederige burgeroorlog is het nu alweer jaren rustig en kalm.

Vanochtend heeft de Ierse premier Leo Varadkar gesproken over de kwestie met zijn kabinet én met Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie. Hij zal later vandaag een toelichting geven.

Cabinet met this morning. I will be making a statement on Phase I Brexit talks later today. — Leo Varadkar (@campaignforleo) 4 december 2017

De Ierse nationale televisiezender RTE zegt een conceptversie van de tekst te hebben gezien en stelt dat het Verenigd Koninkrijk niet zal gaan voor een harde grens. Er komt volgens RTE geen onderscheid in de regelgeving tussen Ierland en Noord-Ierland over de interne markt en de douane-unie. Reden voor de Schotse premier Nicola Sturgeon, om direct dezelfde deal te eisen.

Daarnaast zou het Verenigd Koninkrijk ook het goedevrijdagakkoord uit 1998 in stand houden. Dit akkoord maakte een einde aan decennia geweld in Noord-Ierland. Tusk zei eerder dat als het Britse voorstel onaanvaardbaar is voor Ierland, het ook niet acceptabel is voor de EU.

3. Wat als May en Juncker er deze week helemaal niet uitkomen?

Voor het eind van de week volgt nieuw overleg. Komen ze er dan nog niet uit dan loopt de brexit vertraging op. Fase 2 kan dan in ieder geval niet op korte termijn ingaan. De eerstvolgende EU-top is pas weer in maart. En de tijd dringt nu de Britse regering de brexitdatum heeft gesteld op 29 maart 2019.

Mocht het nodig zijn, dan kan er altijd een extra top worden ingepland, voor bijvoorbeeld eind januari of begin februari, zegt onze politiek verslaggever Fons Lambie. Voor deze middag staat ook nog een gesprek gepland tussen Tusk en May.

4. Rondom die scheidingsrekening is het nu stil. Is dat geschil nu van tafel?

Behalve geruchten in de Britse media en anonieme bronnen is er nog geen officieel bedrag genoemd. De Britten zouden tussen de 45 miljard en 55 miljard euro aan openstaande Europese rekeningen willen voldoen.

Het scheidingsbod van de Britten zou eerder neer zijn gekomen op 20 miljard euro. Dat is veel en veel te laag, vond Antonio Tajani, voorzitter van het Europarlement die de 20 miljard 'peanuts' noemde. Volgens hem zou 50 tot 60 miljard meer in de buurt komen.

Hiermee kan Groot-Brittannië alle lopende verplichtingen aan de EU afkopen. Hierbij gaat het om lopende pensioenen, onderzoeksprojecten, infrastructuur, de huur van dure panden in de centra van hoofdsteden en zelfs wijnvoorraden.

5. Is er voor de Britten nog een weg terug?

Tony Blair, de voormalige Britse premier, zei zondag in een interview met BBC Radio 4 dat hij de brexit graag zou terugdraaien. "Als de feiten veranderen, dan denk ik dat mensen het recht hebben om hun mening te veranderen", zei hij. En: "It's not done until it's done."

In Brussel wordt komt het terugdraaien van brexit niet ter sprake, aldus Lambie. Volgens hem kán het wel. "Ik denk dat de rest van de EU-landen dit geen probleem zou vinden."