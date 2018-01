Saoedi-Arabië voert btw in, wil minder afhankelijk zijn van olie

Als onderdeel van grondige economische hervormingen moet in Saoedi-Arabië vanaf vandaag btw worden betaald. Voor de meeste goederen en diensten geldt een tarief van 5 procent.

Ook in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is de btw ingevoerd. Beide landen willen minder afhankelijk worden van de olieopbrengsten en hopen op deze manier de staatskassen te spekken.

Inkomsten vergroten

In een bericht van eind vorig jaar laat het ministerie van Financiën van Saoedi-Arabië weten dat de invoering van de btw in 2018 zo'n 5,11 miljard moet opleveren.

Beide landen hebben al meerdere maatregelen ingevoerd om hun inkomsten te vergroten. Zo moest in Saoedi-Arabië al belasting betaald worden voor tabak en frisdrank.

In de VAE voor tolwegen en kwam er toeristenbelasting.In Saoedi-Arabië is olie goed voor 90 procent van de inkomsten en in de VAE is dat 80 procent, meldt de BBC.

Groei in stand houden

Saoedie-Arabië wil het geld onder andere gebruiken voor het verbeteren van de infrastructuur, zo laat Mohammed Al-Khunaizi, een Saoedisch parlementslid, de site Arab News weten.

Over de btw zegt hij: "Het is een belangrijke stap die ons helpt belangrijke uitdagingen aan te pakken en groei in stand te houden."

Olieverslaving

De hervormingen zijn ingezet door kroonprins Mohammad bin Salman al-Saoed die grote plannen heeft. Hij wil het ultraconservatieve land moderner maken, vrouwen een grotere rol geven en een gematigde vorm van de islam instellen.

Daarnaast moet de economie op de schop. Door de daling van de olieprijzen liep het begrotingstekort van Saoedi-Arabië in 2015 op tot 15 procent. Vorig jaar kwam dit tekort weer onder de tien procent.

Werkloosheid

Lage olieprijzen zijn niet het enige probleem voor het land. Onder jonge bevolking (de helft is jonger dan 25 jaar) is de werkloosheid groot.

In de groep 25-29 jaar is het werkloosheidspercentage 34,2. De helft van deze werkzoekenden is universitair geschoold. Met een speciaal fonds wil Mohammad bin Salman al-Saoed de jeugdwerkloosheid gaan bestrijden.