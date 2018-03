Recordaantal belastingaangiftes op de eerste dag

Nooit eerder werden er zoveel belastingaangiftes gedaan op de eerste dag dat het kon als dit jaar. Gisteren hebben ruim 400.000 Nederlanders de fiscus laten weten wat ze het afgelopen jaar hebben verdiend.

Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar. Toen werden er op 1 maart ongeveer een kwart minder aangiftes gedaan dan dit jaar. En er was nog iets anders dan voorgaande jaren: de systemen van de Belastingdienst kunnen voorlopig de drukte aan, zonder storingen.

Pieken

Traditioneel liggen de aangiftepieken aan het begin en het eind van de aangifteperiode, op 30 april. "1 maart is altijd een dag waarop veel mensen hun aangifte indienen", zegt een woordvoerder tegen het ANP. "Ook op de laatste dagen van maart en april voldoen veel Nederlanders aan hun verplichting voor de inkomstenbelasting."

De Belastingdienst heeft dit jaar 6,7 miljoen particulieren en 1,2 miljoen ondernemers een aangiftebrief gestuurd.

Checken

Hoewel de Belastingdienst een groot deel van je gegevens tegenwoordig automatisch invult, is het verstandig om even goed te checken of alles klopt.

Zeker als je spaargeld hebt, alimentatie betaalt of ontvangt, een eigen huis hebt of een auto van de zaak rijdt, moet je even goed meekijken. Op al deze gebieden zijn de regels dit jaar veranderd.