Plus zeven procent: rijksambtenaren gaan er fors op vooruit

Rijksambtenaren krijgen de komende anderhalf jaar een loonsverhoging van in totaal 7 procent. Als de leden van de vakbonden akkoord gaan kan de eerste 3 procent er volgende week al bij komen.

Dat is minister Ollongren van Binnenlandse Zaken overeengekomen in een onderhandelaarsakkoord met de vakbonden. De nieuwe cao bij het rijk geldt voor alle 120.000 rijksambtenaren.

Ver boven de markt

De salarisverhoging verloopt stapsgewijs. Al per 1 juli aanstaande gaan deze met 3 procent omhoog, op 1 januari krijgen de ambtenaren er eenmalig 450 euro bruto bij, per 1 juli 2019 komt er nog eens 2 procent bij en de laatste verhoging is per 1 januari 2020 opnieuw 2 procent.

Daarmee ligt de totale loonsverhoging van 7 procent ver boven de cao-loonstijgingen in de markt, die afgelopen kwartaal gemiddeld 1,7 procent bedroegen.

'Mooi resultaat'

Ollongren is blij met het voorlopige akkoord. "Het is een mooi resultaat, meer dan de gemiddelde loonontwikkeling in de markt. Zo profiteren ook rijksambtenaren mee van de economische groei. Het rijk wil een aantrekkelijke werkgever zijn en goede mensen aantrekken en behouden", aldus de trotse minister.

Naast de loonsverhoging krijgen werknemers ook meer invloed op hun roosters en komt er meer keuzevrijheid over de uitbetaling van vakantiegeld en eindejaarsuitkeringen.

De nieuwe cao moet me terugwerkende kracht ingaan per 1 januari 2018 en loopt tot 1 juli 2020.