Pepperspray en een safari: dit zit er in de Oscars-goodiebag

Al die mensen die wel genomineerd waren maar geen Oscar wonnen gingen allesbehalve met lege handen naar huis. De goodiebag ter waarde van 100.000 dollar zat ook dit jaar weer vol fijne hebbedingetjes, beautyproducten en zelfs een reis naar Tanzania voor twee.

Voor wie die safari a 40.000 dollar (32.000 euro) nog niet genoeg vertier is, krijgt ook een voucher voor een zesdaagse reis naar Hawaï. Naast de gebruikelijke zalfjes en techgadgets als een bluetoothspeaker was pepperspray in een gouden flesje één van de meest opvallende producten. Zeker gezien de hele #metoo-discussie.

Diamenten en vibrators

De tasjes, zo meldt Forbes, worden al zestien jaar samengesteld door het bedrijf Distinctive Assets en zijn voor alle genomineerden. Bedrijven die producten in de tassen willen moeten dit allemaal gratis doen en daarnaast een bijdrage betalen van minstens 4000 dollar. Zelfs diamanten en vibrators zijn weleens in de tasjes beland.

Tot 2016 kon één tasje wel 230.000 dollar waard zijn. Het werd zo extreem dat de Oscar Academy heeft afgesproken dat het maximumbedrag niet meer dan 100.000 dollar mag zijn. Dit jaar zat er verder een DNA-kit in, luxueuze nepwimpers, kaarsen, een kookboek, ahornsiroop en limonade.