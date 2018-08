Pechvogels door staking Ryanair: opa's eerste vlucht onzeker

Een vrijgezellenfeest in Londen, de allereerste vliegreis van opa met zijn kleinkinderen en na een week hard werken weer naar huis: het staat allemaal op losse schroeven of is enorm onhandig geworden door het conflict dat Ryanair heeft met zijn piloten.

Piloten in Duitsland, België, Zweden en Ierland leggen daarom morgen het werk neer. Hierdoor vervallen zeker 396 vluchten.

Of de vlucht van Eindhoven naar Londen van Vera Pas en haar broer met hun 86-jarige opa Martien van Geffen doorgaat is dus nog hoogst onzeker. Enorm balen, want ze keken er enorm naar uit: "Hij heeft nog nooit gevlogen en zag zijn kleinkinderen altijd op vakantie gaan, dus dit jaar wilde hij toch wel keertje vliegen."

"Durf je niet te vliegen opa?"

"Mijn kleinkinderen zaten me al een tijd uit te dagen. Steeds maar weer: durf je niet te vliegen opa?", vertelt Van Geffen. "Zij willen heel graag dat ik een keer ging vliegen. Toen heb ik uiteindelijk gezegd: OK, als jullie boeken dan ga ik wel mee."

Dat het reisje nu misschien niet doorgaat, bezorgt kleindochter Vera slapeloze nachten, tweet zij. "We hebben gisteren een mail gekregen van Ryanair en Expedia vandaag gebeld, maar die geven aan dat ze niks kunnen doen."

Andere vlucht geen optie

Een andere vlucht is geen optie voor de drie, want ze zouden maar een nachtje gaan. In totaal zijn ze tussen de 800 en 900 euro kwijt, aan vliegtickets, het hotel en de trein.

Dat is minder dan wat een vriendinnengroep uit Lunteren kwijt is voor een vrijgezellenfeestje in Londen. Er lag al een compleet draaiboek klaar, met onder meer bowlen, een pubtocht en bezoekjes aan de Big Ben en Londen Eye. Prijskaartje: 1978 euro. ​

"Maanden geleden zijn we begonnen met plannen voor het vrijgezellenfeest. Het hele draaiboek is dus al klaar maar we wachten nog altijd in spanning of het door kan gaan. We hebben nog niet echt een plan B", vertelt Gitta Stomphorst (zie foto).

Omboeken

Ook voor de 33-jarige Dirk-Jan van Soelen baalt flink. Hij wil na een week werken op Mallorca terug naar huis, maar moet noodgedwongen een nacht langer blijven en via Brussel in plaats van via Weeze vliegen.

"Gelukkig staat mijn auto niet in Weeze omdat ik ben afgezet", aldus Van Soelen (foto rechts). Maar het zorgt ook voor een probleem. "Vanaf Weeze is het maar een uurtje rijden, vanaf Brussel Charleroi tweeëneenhalf uur. En hoe ik terugkom moet ik zelf uitzoeken."

Gelukkig kan hij wel een nacht langer in het appartement blijven dat zijn opdrachtgever voor hem gehuurd heeft, anders waren er ook nog hotelkosten bijgekomen.

'Vervelend'

Pas heeft wel begrip voor de stakende piloten, maar het is wel 'vervelend dat het net op deze dag gebeurt'. "Opa hoopt er nog wel op en kijkt er lang naar uit."

Opa Van Geffen baalt als het avontuur niet doorgaat, al vindt hij het ook wel 'een beetje spannend'. "Maar ik heb ook bij de brandweer gewerkt dus daar heb ik ook veel meegemaakt", vertelt hij.

Claimen?

Heb je een ticket geboekt, maar wordt je vlucht lastminute (maximaal twee weken tevoren) geannuleerd? Dan heb je op vluchten binnen de Europese Unie recht op een vervangende vlucht bij de eerstvolgende mogelijkheid. Daarnaast kun je aanspraak maken op een vergoeding bij vertraging of annulering, die kan oplopen tot 600 euro per persoon.

Als Ryanair aan het kortste eind trekt in de strijd met de piloten, betekent dat het einde van goedkoop vliegen in Europa, vertelt Roland Koopman: