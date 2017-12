Oud-miljardair leeft van 5700 euro per week na rechterlijk bevel

De flamboyante Indiase zakenman Vijay Mallya, onder meer bekend van zijn Formule 1-team Force India, mag na gerechtelijk bevel niet meer dan 5700 euro per week uitgeven. De van fraude en samenzwering verdachte oud-miljardair eist via zijn advocaten vier keer zoveel.

De 61-jarige Vijay Mallya, bijgenaamd de ‘King of Good Times’, was tot voor kort een gevierd zakenman die grote feesten organiseerde en zich graag liet omringen door vrouwelijke modellen. Sinds vorig jaar is hij echter het middelpunt van een grote fraudezaak die is aangespannen door een groep Indiase banken, waaronder staatsbank IDBI.

Hij wordt beschuldigd van het opzettelijk in gebreke blijven van circa 1,4 miljard dollar aan schulden voor zijn inmiddels ter ziele gegane luchtvaartmaatschappij Kingfisher Airlines. Zelf claimt hij via zijn advocaten het slachtoffer te zijn van een 'politiek gemotiveerde aanval'.

Uitlevering geëist

Mallya ​woont sinds maart 2016 in Londen omdat hij naar eigen zeggen dichter bij zijn kinderen wilde zijn. Daar werd hij afgelopen april op verzoek van de Indiase autoriteiten gearresteerd. De Indiase regering eist een uitlevering naar India, iets wat het advocatenteam van Mallya koste wat kost wil voorkomen.

Zijn advocaten willen ook dat het bevriezen van 1,5 miljard dollar van zijn vermogen wordt teruggedraaid, schrijft Bloomberg. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat Mallya ondertussen moet leven van 5000 Britse pond per week, omgerekend bijna 5700 euro. Zelf heeft hij gevraagd om een wekelijkse toelage van 20.000 pond, een kleine 23.000 euro.

Heineken

De Indiase zakenman was voor zijn vertrek naar Engeland de voorzitter van de United Breweries Group, een conglomeraat van tientallen bedrijven, waarvan Heineken met 43,7 procent de grootste aandeelhouder is.