Oostenrijks plan voor 60-urige werkweek mogelijk illegaal

Het plan van Oostenrijk om een 60-urige werkweek met werkdagen van 12 uur toe te staan is mogelijk illegaal. De Europese Commissie onderzoekt of het in strijd is met Europese regelgeving.

Mogelijk is het plan van Oostenrijk in strijd met de richtlijn voor arbeidsomstandigheden, de Working Time Directive. Volgens die regels mag een werkweek niet langer duren dan gemiddeld 48 uur inclusief overuren.

Het Oostenrijkse parlement nam in juli een controversiële wet aan die een werkweek van 60 uur mogelijk maakt, ondanks hevige protesten van burgers. De nieuwe regels moeten vanaf 1 september ingaan.

Flexibeler werken

Als de wet in werking is getreden mogen bedrijven als ze het erg druk hebben aan hun werknemers vragen om 12 uur per dag te werken. Dit is niet verplicht, werknemers mogen het ook weigeren. Als de werknemer langer dan 8 uur werkt krijgen ze daar meer loon voor, of mag een personeelslid later compenseren.

De vraag is of dit wel mag. Oostenrijk heeft de Europese Commissie helemaal niet officieel op de hoogte gesteld van het plan, schrijft Eurocommissaris Marianne Thyssen van Werkgelegenheid en Sociale Zaken in een antwoord op vragen van de Oostenrijkse Europarlementariër Monika Vana.

Wanneer het onderzoek is afgelopen, wil een woordvoerder van de Commissie niet zeggen.

Het Oostenrijkse ministerie van Sociale Zaken, bereikt door RTL Z, reageerde niet direct op een verzoek om commentaar.

Inbreukprocedure

Over mogelijke maatregelen die de Commissie kan nemen als die het niet eens is met het Oostenrijkse plan wil ze slechts in algemeenheden vertellen. Als de Commissie van mening is dat landen inbreuk maken op Europese wetten, dan kan er een zogenaamde inbreukprocedure worden gestart.

Daar gaat eerst een formele brief van de Commissie aan het land aan vooraf, dat zich vervolgens binnen twee maanden mag verdedigen. Als dat verweer niet 'bevredigend' is, kan de Commissie de de volgende stap zetten. Daar mag een land dan weer op reageren, ook hier geldt een termijn van twee maanden.

Hof van Justitie

Mocht de Commissie concluderen dat Oostenrijk de regels schendt kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Europese Hof van Justitie. Het oordeel van de hoogste Europese rechter is bindend.

Een bekend voorbeeld van deze procedure is die tegen Polen vanwege het gedwongen met pensioen sturen van een groot aantal rechters van het Hooggerechtshof, ingesteld op verzoek van Eurocommissaris Frans Timmermans.