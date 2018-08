Ook als Nederlandse Ryanair-piloten niet staken, kun je pech hebben

Vanmiddag wordt in een kort geding besloten of Nederlandse Ryanair-piloten morgen het werk mogen neerleggen. De vliegmaatschappij spande daarover een zaak aan tegen pilotenvakbond VNV. Maar ook als de Nederlandse piloten morgen niet staken, kun je als reiziger de dupe worden van stakingen in andere landen.

De Nederlands piloten willen morgen voor 24 uur het werk neerleggen, als de rechter daar vanmiddag geen stokje voor steekt. Ze willen meer rechten en betere werkomstandigheden, zoals doorbetaling bij ziekte, betere pensioenvoorzieningen en niet verplicht zijn om te emigreren.

Niet alleen de Nederlandse piloten maken zich hier boos over: ook in thuisland Ierland, Spanje, Italië en België is het bedrijf in een conflict verwikkeld met het personeel. Daar zijn al stakingen geweest, en er zijn nog meer aangekondigd voor morgen. Zeker 396 vluchten vervallen daardoor.

Ook stakingen bij vliegvelden net over de grens

Als je voor morgen een vlucht hebt geboekt bij Ryanair, kun je dus in de problemen komen. Niet alleen in eigen land. Want ook in Duitsland, België, Zweden en Ierland blijven Ryanair-piloten (deels) aan de grond. In België gaat het om de vliegvelden Charleroi en Zaventem, in Duitsland om Weeze; vliegvelden die veel Nederlanders als uitvalsbasis gebruiken.

Heb je een ticket geboekt, maar wordt je vlucht lastminute (maximaal twee weken tevoren) geannuleerd? Dan heb je op vluchten binnen de Europese Unie recht op een vervangende vlucht bij de eerstvolgende mogelijkheid. Daarnaast kun je aanspraak maken op een vergoeding bij vertraging of annulering, die kan oplopen tot 600 euro per persoon.

