Ontslag topvrouw kost Arnhemse zorginstelling 4 ton

Fouten bij het ontslag van topvrouw Barbara Versteegen hebben de Gelderse zorginstelling Insula Dei bijna 400.000 euro gekost. Uit eerdere berichten leek de schade beperkt te blijven tot een kwart miljoen.

Insula Dei/Huize Kohlmann exploiteert twee zorgcentra in Arnhem met 350 werknemers. Eind 2016 kwam de zorginstelling onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg na zorgen over de veiligheid.

Dat leidde tot een vertrouwensbreuk tussen de toezichthouders en bestuurster Barbara Versteegen. Volgens de toezichthouders was de bestuurster niet in staat om de problemen op te lossen. Eind maart zetten zij haar op non-actief, gevolgd door ontslag. In november oordeelde de rechtbank Gelderland in een tussenvonnis dat Versteegen ten onrechte aan de kant was gezet.

In de buidel

Eind januari bepaalde de rechtbank dat de zorginstelling daarvoor flink in de buidel moet tasten. De rechter maakte een voor de zorginstelling pijnlijk optelsommetje. Versteegen ontvangt een transitievergoeding van bijna 27.000 euro, een contractuele vergoeding van 75.000 euro en een zogenoemde billijke vergoeding (zeg maar schadevergoeding) van bijna 138.000 euro.

Ook draait het zorgcentrum op voor haar juridische kosten van ruim 27.000 euro. Verschillende media becijferden de totale vertrekregeling vorige week woensdag na publicatie van het vonnis op 240.000 tot 268.000 euro.

Schade veel groter

In werkelijkheid is de schade voor de zorginstelling veel groter. Uit het vonnis blijkt namelijk ook dat de arbeidsovereenkomst door de rechter pas is ontbonden per 1 april 2018. Dat betekent dat de zorginstelling de bestuurster een vol jaar moet doorbetalen, terwijl zij thuis zit. Gerekend met haar jaarbeloning in 2016 hangt daaraan nog eens een prijskaartje van bijna 147.000 euro.

Dat betekent dat het ontslag van Versteegen het zorgcentrum ruim 400.000 euro heeft gekost. Dat is veel geld voor de kleine instelling. Om een idee te krijgen; in 2016 boekte Insula Dei een verlies van bijna een half miljoen euro op een omzet van ruim 17 miljoen euro.

Mogelijk hoger beroep

De loondoorbetaling wordt bevestigd door woordvoerder Harry Katstra. Volgens hem is de raad van toezicht teleurgesteld in het vonnis, ook omdat de rechter te weinig oog zou hebben gehad voor de reden van het ontslag. "De raad van toezicht achtte de bestuurder ervoor verantwoordelijk dat de instelling onder verscherpt toezicht van de inspectie kwam. De rechter vindt dat niet."

Insula Dei overweegt daarom in hoger beroep te gaan, ook omdat het gaat om veel geld dat eigenlijk aan zorg besteed zou moeten worden. "Aan de andere kant heeft deze zaak ontzettend veel tijd en energie gekost. De toezichthouders willen aan het werk. Zij willen die tijd en energie steken in het verbeteren van de zorginstelling. Dat is de afweging die zij moeten maken."

Toezichthouders blijven

De toezichthouders trekken volgens de woordvoerder geen consequenties uit het vernietigende oordeel van de rechter over de fouten die tijdens het ontslag zijn gemaakt. Zij stappen dus niet op. "Dat is niet aan de orde." Wel heeft de verantwoordelijke voorzitter van de raad van toezicht, Frans König, juli vorig jaar afscheid genomen. Zijn vertrek stond al eerder in de planning.