Ontslag topman kost De Twentse Zorgcentra 180.000 euro

De Twentse Zorgcentra in Enschede heeft ex-topman topman Harry Finkenflügel een ontslagvergoeding van 75.000 euro moeten betalen. Ook werd hij doorbetaald tot maart. Daardoor steeg het totale prijskaartje van het ontslag tot 180.000 euro.

De Twentse Zorgcentra is een instelling die op 90 locaties zorg verleent aan mensen met een verstandelijke beperking, met 2400 werknemers, 600 vrijwilligers en een omzet van 120 miljoen euro. In juni zette de raad van toezicht bestuurder Finkenflügel als gevolg van financiële problemen en interne spanningen op non-actief.

Niet daadkrachtig

Volgens de toezichthouders zou de bestuurder niet daadkrachtig genoeg hebben opgetreden om het roer om te gooien. De zorginstelling stapte vervolgens naar het Scheidsgerecht Gezondheidszorg om het dienstverband te ontbinden.

Voor deze arbitragerechtbank, die bemiddelt bij conflicten tussen zorginstellingen en bestuurders of artsen, stelde de ex-topman dat hij ten onrechte was ontslagen. Hij eiste herplaatsing, of anders een ontslagvergoeding van een ton en een schadevergoeding wegens onterecht ontslag.

Geen schadevergoeding

Volgens de arbitragerechtbank was van onterecht ontslag geen sprake. De toezichthouders hadden sinds eind 2015 al hun zorgen geuit over het gebrek aan daadkracht en controle van de bestuurder.

Na het verlies van 1,4 miljoen euro in 2016, nieuwe financiële tegenvallers een bezorgde huisbankier en interne spanningen waarbij de ondernemingsraad het vertrouwen in de bestuurder opzegde, was de maat vol.

Volgens de arbitragerechtbank hadden de toezichthouders Finkenflügel eerder te hulp kunnen schieten door de benoeming van een tweede bestuurder. Maar dat is 'niet ernstig verwijtbaar', aldus de uitspraak. Daarom kan de bestuurder fluiten naar een extra schadevergoeding wegens onredelijk ontslag.

Ontslagvergoedingen

Wel moet de zorginstelling hem een 'gewone' ontslagvergoeding van 75.000 euro betalen, het maximum onder de Wet Normering Topinkomens. Omdat de arbitragerechtbank de arbeidsovereenkomst pas per maart 2018 ontbond, kreeg de ex-bestuurder ook nog acht maanden doorbetaald. Dat kostte ruim 100.000 euro. Daarmee is hij voldoende gecompenseerd, stelt het scheidsgerecht.

Ook Finkenflügels voorganger bij De Twentse Zorgcentra vertrok in 2012 met een ontslagvergoeding. De zorginstelling kon vanochtend de ontslagprocedure of de huidige situatie nog niet toelichten. "Dat vinden wij waarschijnlijk ook niet nodig. Wij zitten nu in een opbouwende fase. Volgende week presenteren wij onze nieuwe raad van bestuur", laat het bedrijf weten.

Twee vrouwelijke bestuurders zullen interim-topman Anton Maas opvolgen.

Nieuwe baan

Finkenflügel is vanaf begin volgende maand bestuursvoorzitter van zorginstelling Warande. Die zorginstelling op de Utrechtse Heuvelrug ontsloeg vorig jaar haar bestuurder, na zorginhoudelijke problemen en interne spanningen.