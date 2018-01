Ondernemers zitten vast in sneeuw: 'Nog voedsel voor één week'

Sneeuw betekent meestal goed nieuws voor ondernemers in wintersportgebieden. Maar nu is er in korte tijd zoveel gevallen, dat Nederlandse ondernemers in de Zwitserse Alpen flink in de problemen zitten. "Er is hulp nodig om alle sneeuw weg te werken."

De Nederlandse John Wegink heeft een berghotel in Belalp, een plaatsje op zo'n 2100 meter hoogte. In de dertien jaar dat hij in Zwitserland werkt, heeft hij nog nooit zo'n extreme situatie meegemaakt.

''Het sneeuwt al weken. Afgelopen nacht is er weer een flink pak bijgekomen. Aangestampt ligt er drie à vier meter. Zelfs zo hoog dat we door de ramen niet meer naar buiten kunnen kijken.''



Het zicht vanuit het berghotel. (Foto: John Wegink)

Hotels onbereikbaar

Hotels zijn door de extreme omstandigheden onbereikbaar. Toeristen kunnen geen kant op en het transport van voedsel ligt stil. "We hebben nog voor maximaal één week eten en drinken'', zegt Wegink. ''De maaltijden worden simpeler.'' In het hotel zitten op dit moment vier Nederlandse gasten. De rest is Duits of Zwitsers.

Pistes zijn er dicht door extreem lawinegevaar. Dat betekent een flinke omzetvermindering voor Wegink. ''Het terras is al drie dagen dicht. Daardoor lopen we zo'n 10.000 euro per dag mis.''

Schade

De schade door misgelopen hotelovernachtingen, valt tot nu toe mee. ''De meeste mensen kunnen de extra nachten verhalen op hun reisverzekering. Zo betalen ze niets te veel en hebben wij geen inkomstenderving.''

Om de tijd te doden spelen gasten spelletjes of brengen de tijd door rond de open haard.

Treinen rijden niet

Door het lawinegevaar ligt in het zuiden van Zwitserland al het treinverkeer stil. ''Een uitzonderlijke situatie'', zegt de Nederlandse ondernemer Robertus Laan. Hij organiseert treinreizen en bedrijfsuitjes voor toeristen. ''Sinds 1999 is niet zo'n groot deel van het land afgesloten van treinverkeer.''

Zes van zijn toeristen zijn gestrand in Zermatt. Vanuit die populaire wintersportplaats zouden ze met de Glacier Express in acht uur naar Sankt Moritz reizen. De tocht van 200 kilometer door de Alpen is te gevaarlijk. ''Hoe lang de situatie zo blijft, is onbekend. We houden de weersverwachting en berichten van de Zwitserse treindienst constant in de gaten.'' De toeristen verblijven ondertussen noodgedwongen in hun hotel.

Op andere plekken kan Laan een alternatief bieden. ''Eén van de twee treintjes naar Jungfraujoch, het hoogst gelegen station van Europa, rijdt niet. Gelukkig kunnen we via de andere kant van de berg wél het station bereiken. Het is alleen iets verder reizen naar de opstapplaats.''

Meer Nederlanders vast in de sneeuw:



"Dat wordt een langere vakantie", vertelt een van de wintersporters.

Minder sneeuw, meer zon

Dinsdagochtend valt de laatste sneeuw in het Alpengebied, zegt weerman William Huizinga van Buienradar. Later op de dag wordt het droog en breekt de zon door.

In dit filmpje van hoteluitbater​ Wegink zie je hoe hoog de sneeuw ligt:

Voor Wegink betekent dat nog niet meteen goed nieuws. ''Op deze hoogte smelt de sneeuw niet. We hebben echt hulp nodig om alles enigszins weg te werken. Bovendien blijft er kans op lawines.''

Reisorganisatie TUI kon bij het schrijven van dit stuk nog niet zeggen hoeveel Nederlanders ingesneeuwd zijn óf hun hotel niet kunnen bereiken. De ANWB waarschuwt reizigers om voor vertrek de situatie op de plaats van vertrek goed te checken.