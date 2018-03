Omstreden zakenman en farmaceut Shkreli moet zeven jaar de bak in

Martin Shkreli, die ook wel de 'meest gehate man van Amerika' wordt genoemd, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar wegens fraude. De openbaar aanklager had minstens vijftien jaar geëist.

Naast de gevangenisstraf voor het oplichten van investeerders van zijn vroegere bedrijf Retrophin, gaf de rechtbank in New York hem een boete van 75.000 dollar. Eerder deze week kreeg de 34-jarige ondernemer al te horen dat hij ruim 7,4 miljoen dollar aan bezittingen moet afstaan, waaronder een heel zeldzaam album van rapgroep Wu-Tang Clan.

In een verklaring tijdens de rechtszaak, opgeschreven door de New York Times, zei hij dat hij 'het nooit voor het geld heeft gedaan' maar voor zijn 'reputatie en aanzien'. "Ik ben hier vanwege mijn grote, stomme en onzorgvuldige fouten."

Medicijnen werden onbetaalbaar

Shkreli, bijnaam 'Pharma Bro', werd bekend als directeur van zijn andere farmaceutische bedrijf Thuring Pharma. Met dat bedrijf kocht hij medicijnen waarvan het patent verlopen was op, om die vervolgens voor veel meer geld te verkopen.

Dat deed hij ook met Daraprim, een medicijn tegen hiv. In plaats van 13,50 dollar per pil te rekenen, vroeg Shkreli in een klap 750 dollar, waarmee het medicijn voor veel Amerikanen onbetaalbaar werd.

Bedrog en leugens

Vorig jaar werd Shkreli al schuldig bevonden aan het oplichten van investeerders van Retrophin. Zo zou hij bijvoorbeeld hebben gezegd dat hij 40 miljoen dollar in een fonds had zitten, terwijl dat maar 300 dollar was. Ook zou hij gelogen hebben over wat hij met het geld van plan was.

Om het bedrog te verbloemen trok Shkreli 11 miljoen dollar uit een van zijn bedrijven om investeerders te betalen. Daarbij liep hij tegen de lamp, en werd gearresteerd.

Shkreli, ook wel 'pharma bro' genoemd, is zo gehaat in Amerika dat het moeilijk bleek om onbevooroordeelde jurykandidaten te vinden voor zijn rechtszaak. Van de 250 potentiële juryleden wilde er, in eerste instantie, niemand in de jury deelnemen.