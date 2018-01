NS pakt misbruik kortingskaartje groepen aan en verhoogt prijs

Het misbruik van groepskaartjes van NS is de vervoerder zo'n doorn in het oog, dat het de regels aanscherpt. Het zogeheten groepsretour wordt per 15 januari vervangen door het groepsticket en diegenen die ermee reizen, moeten met de hele groep in dezelfde trein zitten.

Het goedkope groepsretour van 7 euro per persoon werd massaal misbruikt. Mensen zochten elkaar via Facebook en tussenhandelaren op om samen van het kaartje gebruik te maken, zonder dat ze daadwerkelijk samen reisden.

In augustus kondigde NS daarom al aan om de voorwaarden aan te scherpen. "Tussenhandelaren verdienden op grote schaal geld aan het doorverkopen van kaartjes en ook zijn er oplichters actief die verkochte kaartjes niet leveren", meldt het bedrijf in een persbericht.

Behalve dat diegenen die het groepskaartje kopen nu met dezelfde trein moeten reizen, geldt het voordeelkaartje voortaan alleen voor een enkele reis. Volgens NS is dat een voordeel, de terugreis wordt hierdoor 'flexibeler'.

Prijs flink omhoog

Daarnaast wordt het kaartje een stuk duurder. Betaalde je voor het oude ticket 7 euro om onbeperkt door het hele land te reizen, voor het nieuwe kaartje betaal je minstens 5 euro, maar moet je voor de terugweg opnieuw betalen.

De prijs van het nieuwe ticket is afhankelijk van de groepsgrootte: reis je met vier personen, dan betaal je 7,50 euro per persoon. Reis je met meer mensen samen, dan betaal je 4,93 euro per persoon. Het groepskortingskaartje mag je alleen gebruiken op werkdagen tijdens de daluren en in het weekend.

Als groep kopen, alleen reizen

In 2013 introduceerde NS het Groepsretour als actiekaartje voor groepen. Jaarlijks zouden meer dan 200.000 mensen misbruik hebben gemaakt van het actietarief, bijvoorbeeld door via Facebook af te spreken om als 'groep' te reizen.

Onbekenden konden aangeven wanneer ze ergens naar toe wilden en kwamen dan terecht bij een groep met dezelfde plannen. Een van hen kocht vervolgens de groepskortingskaart en voila, de hele groep kon voor 7 euro reizen.