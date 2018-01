Nieuw reserveringsplatform wil 'groeiende macht' van Iens tegengaan

Om de 'groeiende macht van reserveringsplatforms' tegen te gaan, komt brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland met een eigen platform: BookDinners.

Op die manier moeten restaurants weer grip op hun kosten krijgen en op de relatie met hun gasten, de gastgegevens en marketingacties, aldus KHN. Onder restauranteigenaren bestaat al langer onvrede over bestaande reserveringsplatforms als Iens en OpenTable.

Onjuiste beoordelingen

Zo zei Leon Mazairac, chef van het Utrechtse restaurant Podium onder de Dom, eerder tegen RTL dat Iens, in handen van Tripadvisor, betalende restaurants bovenaan zet. "De beoordelingen zijn niet meer op basis van de beste recensies, maar op basis van betaalt en wie niet. Daar willen wij niet aan meedoen."

Volgens Robèr Willemsen, voorzitter van KHN, moeten restaurateurs ieder jaar meer betalen aan de platforms, die vervolgens niet bereid zijn om klantgegevens te delen. "Daarom is dit wat mij betreft hét moment om als horeca met elkaar weer de regie te pakken."

Hoge commissie

Iens is de grootste online boekingssite voor restaurants. De database telde in oktober in totaal 22.000 restaurants, waarvan zo'n 3750 direct te reserveren zijn. De vermelding op de site is gratis. Er wordt commissie berekend over de couverts (hoofdgerechten) die via het reserveringssysteem worden geboekt.

De restauranthouders die RTL Z eerder sprak en gebruik maken van de reserveringstool betalen 1,50 tot 2 euro per hoofdgerecht aan de reserveringssite. Daarnaast betalen ze maandelijks een standaardtarief van 29 euro voor een gewoon account of 69 euro voor een pro-account dat nodig is om de reserveringen goed te managen.

BookDinners is tot de zomer gratis, daarna betalen restaurateurs een vast bedrag van 15 euro per maand. Het zal nooit een bedrag per couvert worden en er wordt nooit commissie gevraagd, beloven de oprichters.

2000 aangesloten restaurants

Aangesloten restaurants kunnen zelf bepalen aan welk marketingacties ze meedoen en wanneer. "Bovendien kun je zelf rechtstreeks communiceren met je (toekomstige) gasten. Ik ben er van overtuigd dat dit een belangrijke voorwaarde is om nu en in de toekomst succesvol te zijn als horecaondernemer", aldus Willemsen.

Inmiddels hebben zich 2000 restaurants aangesloten bij BookDinners. Dat moeten er eind dit jaar 3000 zijn. In totaal telt Nederland 46.000 horecazaken.