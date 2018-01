Moordende concurrentie: 28 procent huizen boven vraagprijs verkocht

Een huis verkopen is feest en een huis kopen wordt alleen maar moeilijker. De gemiddelde huizenprijs staat op een recordstand van 269.000 euro en inmiddels wordt maar liefst 28 procent van de woningen boven de vraagprijs verkocht.

Daarnaast wordt ook nog eens 17 procent van de woningen voor precies de vraagprijs van de hand gedaan. Gemiddeld is het verschil tussen de laatste vraagprijs en de verkoopprijs nog maar 0,7 procent, blijkt uit cijfers van de NVM.

Volgens de makelaarsvereniging gaan kopers tot het uiterste om de concurrentiestrijd met andere kopers te winnen. Daarvan profiteert de verkopende partij.

Minder woningen verkocht

Daar staat tegenover dat het aantal verkochte woningen voor het eerst sinds het dieptepunt van de economische crisis is gedaald.

In het laatste kwartaal van 2017 wisselden er 6 procent minder huizen van eigenaar. Erg veel tijd is daar ook niet meer voor nodig. Duurde het een jaar geleden nog gemiddeld 76 dagen voor een huis verkocht was, vorig kwartaal waren dat er nog maar 52.

Appartementen populair

Met een gemiddelde verkoopprijs van 269.000 euro zijn de prijzen in een jaar tijd met 9,1 procent toegenomen. Vooral appartementen zijn in zwang. De vraagprijs van dit type woning steeg met maar liefst 18,2 procent en het aanbod daalde fors: er werden er 13,5 procent minder van verkocht. Appartementen zijn zelfs zo populair dat ze gemiddeld 1,1 procent boven de vraagprijs worden verkocht.

Bij de andere woningtypen was de daling van het aantal verkochte exemplaren veel minder groot, met 2 á 3 procent.

Starter in de penarie

De grote vraag naar woningen gaat dus samen met een sterk slinkend aanbod. Dat drijft de prijzen flink op, maar daardoor wordt het uiteraard ook steeds moeilijker om een huis te bemachtigen. In het vierde kwartaal van vorig jaar stonden er nog maar 84.000 huizen te koop; dat is ruim een derde minder dan een jaar eerder.

Potentiële kopers hebben dan ook nog maar de keuze uit vier woningen. In veel grote steden zijn het er zelfs maar twee per koper. Vooral in het goedkopere segment staat er nog maar weinig te koop, waardoor starters het steeds moeilijker krijgen. Het aantal verkochte huizen tot een prijs van 150.000 euro daalde met 30 procent.

Noorden goedkoper

Zoek je als koper een regio waar de huizenmarkt nog een beetje relaxt is, dan moet je vooral in het noorden van het land zijn. In zuidwest Friesland (-3,9 procent), de regio-Slochteren (-1,6 procent), regio-Almelo (-1,4 procent), zuidwest Drenthe (-0,7 procent) en de regio-Hardenberg (-0,1 procent) daalde de gemiddelde prijs zelfs wat.

In Den Haag stegen de prijzen het afgelopen jaar juist het hardst, met 20,3 procent.

