Meer betalen voor maatje meer: 'vettaks' veroorzaakt woede

Dat gewicht een gevoelig onderwerp is bleek maar weer eens toen de Britse kledingwinkel New Look dikkere mensen meer liet betalen voor kleding. Een klant ontdekte dat een grotere maat significant duurder was, waarna de keten werd verweten een 'vettaks' te heffen.

De klant, Maria Wassell (43), wilde een broek kopen van de 'Curve range', waaronder de grotere maten vallen. Wat bleek: een 'Curves'-broek kost bij New Look 23 pond (26,30 euro) terwijl een gewone broek slechts 20 pond kostte. Dat lijkt weinig, maar het wel om een prijsverschil van 15 procent.

Maat 44 is meer betalen

Het prijsverschil bleek niet alleen bij broeken te zitten. Een T-shirt dat ze eerder kocht voor 13 pond bleek 30 procent duurder dan de 10 pond voor een meer gangbare maat. Wassel vindt het prijsverschil 'walgelijk'.

Tegen de Engelse krant The Sun vertelt de vrouw dat het voelt alsof ze gediscrimineerd wordt omdat ze dikker is, terwijl ze maar iets dikker is dan de gemiddelde Britse vrouw. Die is size 16, wat in Nederland overeenkomt met maat 44 of L.

Ook in de Nederlandse webshop van New Look moet je meer betalen voor een grotere maat. Het linker jurkje kost er 28 euro, voor het rechter jurkje ben je maar 24 euro kwijt.



(Beeld: New Look)

Meer betalen voor gewicht, is dat terecht?

Het beleid van de winkel zet de discussie weer op scherp. Er wordt immers meer stof gebruikt voor grotere kleding. Is het dan terecht om dikke mensen meer te laten betalen of dunne mensen minder? Moeten mensen die enigszins afwijken van de norm daar de prijs voor betalen?

De een vindt dat dikke mensen bijvoorbeeld meer moeten betalen om te vliegen en dat er een hogere belasting over ongezonde producten moet worden geheven. Maar, zeggen anderen, het is ook vaak geen keuze om dikker te zijn en het is oneerlijk om mensen te straffen voor zoiets.

'Het is een economisch feit'

Retaildeskundige Fred Rutgers vindt het een herkenbaar probleem. "Kijk, ik ben zelf bijna twee meter en niet bepaald graatmager, dus ik word er vaak mee geconfronteerd dat ik meer moet betalen of naar grotematenwinkels moet", zegt hij. "Daar wordt een mens niet vrolijk van."

Hij is om die reden ook wel het gesprek aangegaan met mensen uit de retail. "Zij zeggen: jouw kleding is ook gewoon duurder. Meer stof, meer naaiwerk en kleinere oplages. Nou ja, dat snap ik. In een vliegtuig heb ik meer beenruimte en meer breedte nodig. Vanuit economisch oogpunt snap ik dat als je meer kost, je ook meer moet betalen", vertelt Rutgers.

"Die logica is te begrijpen, maar als mens wil ik hem helemaal niet snappen", gaat Rutgers verder. "Ik vind mezelf namelijk wel normaal, ook al ben ik misschien niet gemiddeld. Mijn inkomen is normaal, waarom zou je als groot mens meer moeten betalen? Het is discriminatie op uiterlijk en grootte en dat vind ik een kwalijke zaak."

'Kwalijke zaak'

Het is een complexe discussie, vindt hoogleraar economische psychologie Fred van Raaij. "We zijn geneigd om de schuld van dik zijn bij iemand zelf te leggen, maar sommige mensen hebben er erfelijk last van. Dan straf je iemand voor iets waar ze echt niet schuldig aan zijn."

"En als je opgegroeid bent maar nooit verstandig met eten hebt leren omgaan, is het dan wel je eigen schuld?", vraagt Van Raaij zich af.

'Geen schuld, wel gevolgen'

"Het eigen gedrag kan iets wel versterken of verzwakken, maar een deel zit sowieso in de genen", legt de wetenschapper uit. "Ik vind lichaamslengte vaak een goed voorbeeld, als mensen een groter bed moeten kopen of moeilijker in een bus passen. Ja, het is niet hun eigen schuld, maar ze moeten wel de gevolgen dragen."

In 2017 had bijna de helft van de Nederlanders overgewicht, vrouwen net iets vaker dan mannen. Een gemiddelde voor kledingmaten varieert; meestal wordt gesteld dat Nederlandse vrouwen doorgaans tussen maat 40 en 42 hebben. Een schril contrast met de reclames, waar met veel kleinere maten geadverteerd wordt.

Inspelen op groeiende groep

Eigen verantwoordelijkheid van consumenten of niet, Rutgers ziet dat er ook ondernemers zijn die slim inspelen op de groeiende groep mensen die grotere maten heeft. "Het is een evenwichtsoefening: ja, meer ruimte, stof of leer kost meer geld. Maar je wil die doelgroep ook graag bij je houden en het feit dat die groep groeit kan heel interessant zijn."

De ondernemers die vasthouden aan de oude standaardmaten lopen dan ook achter bij de realiteit, vindt Rutgers. "In de maatschappij is er vaak antipathie jegens mensen die anders zijn in vorm, lengte, kleur of wat dan ook. Maar dat is heel kwalijk, daar kan je allemaal niets aan doen en daar hoef je ook niet voor te betalen. Een slimme ondernemer erkent dat en speelt er juist op in."

Of New Look dat ook gaat doen is de vraag. Het bedrijf zegt in een reactie op de zaak: "We reviewen de prijzen om te kijken naar wat het beste werkt voor onze klanten."