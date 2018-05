Hulp voor mensen met schulden: betalen in termijnen makkelijker

Het kabinet wil gezinnen met problematische schulden helpen en komt daarom met een hele rij maatregelen. Eén daarvan is het makkelijker maken om in termijnen te betalen. Dat moet al bij een lager bedrag kunnen.

Gisteravond stuurde staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken een brief naar de Tweede Kamer met alle maatregelen. Eén op de tien huishoudens is Nederland te maken met problematische schulden. Slechts een klein deel daarvan is bekend bij de instanties.

Om iets te doen aan de schulden komt de staatssecretaris met 40 maatregelen om de problemen aan te pakken. Zo wil ze kijken of het minimumbedrag bij een incasso omlaag kan. Nu betaal je minimaal 40 euro aan incassokosten. Als het te incasseren bedrag laag is, zouden ook die kosten omlaag moeten.

Schuldenrechter

Een andere maatregel is het betalen in termijnen. Nu kan alleen een schuld vanaf 225 euro in termijnen worden afbetaald. Dat moet omlaag naar 75 euro, zegt Van Ark. Ze wil ook de toegang tot schuldhulpverlening makkelijker maken.

Maandag werd al bekend dat het kabinet dit jaar een proef wil met een 'schuldenrechter'. Die heeft meer aandacht voor mensen met schulden en kijkt samen met de gemeente wat er mogelijk is. Het is één van de maatregelen uit het regeerakkoord.

Ruim een miljoen Nederlanders leven in armoede:

Waar ligt die armoedegrens en wanneer zit je langdurig in armoede? Peter van Zadelhoff weet hoe het zit.