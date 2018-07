Hoe Sergio Marchionne de wederopstanding van Fiat leidde

Sergio Marchionne (66), de grote baas van Fiat Chrysler, is overleden. Dat het Italiaans-Amerikaanse autobedrijf nog bestaat, is de verdienste van de eigenzinnige Marchionne. Wie was hij en waarom was hij zo belangrijk voor het bedrijf?

Wie is dit nu weer? Dat was de reactie in Italië toen Fiat in 2004 een nieuwe bestuursvoorzitter van het doodzieke autobedrijf presenteerde. Een geboren Italiaan, dat wel, maar opgegroeid in Canada en met vooral werkervaring in de Zwitserse farmaceutische industrie.

Marchionne werd baas van Fiat in een van de meest dramatische periodes van het toch al niet saaie Italiaanse bedrijf. Oprichter Gianni en zijn broer Umberto Agnelli waren niet lang na elkaar overleden.

Miljardenverliezen

Het bedrijf maakte miljardenverliezen, foeilelijke auto's (zoals de Multipla) en de grootaandeelhouder, de familie Agnelli, had alleen wat jonge neven die belangstelling en wellicht de talenten hadden om de zaak te gaan leiden.

De ene na de andere topman die de laatste jaren onder de Agnelli's de boel mocht opknappen, sneuvelde. Een faillissement van het in 1899 in Turijn opgerichte bedrijf werd in die dagen serieus besproken in de Italiaanse media.

De familie Agnelli Fiat Chrysler is voor 29 procent in handen van holding van de familie Agnelli, Exor NV genaamd. John Elkann, president van FCA en sinds gisteren ook van Ferrari, is daar de baas. Exor is ook grootaandeelhouder van onder meer Juventus, Ferrari en The Economist.

Meesteronderhandelaar

Marchionne vervangt al snel na zijn aantreden een groot deel van het management. Ook begint hij onderhandelingen met General Motors. Dat bedrijf heeft een minderheidsbelang in Fiat maar ook de verplichting het hele concern te kopen als daar in Turijn om wordt gevraagd. Een nachtmerriescenario voor de Amerikanen.

Meesteronderhandelaar Marchionne krijgt ze daarom zover 2 miljard dollar over te maken naar Turijn. Waarbij wordt belooft dat ze Fiat niet hoeven te kopen. Fiat heeft daarmee weer de handen vrij maar vooral ook de broodnodige contanten om voort te blijven bestaan. En veranderingen door te voeren.

Fiat 500 keert terug

En zo geschiedde. Onder Marchionne werd bijvoorbeeld in 2007 de nieuwe Fiat 500 gelanceerd. Niet zomaar op een of andere autoshow maar met een 12 miljoen euro kostend spektakel van het niveau opening Olympische Spelen en met 100.000 gasten in Turijn.

De verwachtingen van toen zijn met een verkoop van inmiddels ruim 2 miljoen exemplaren ruim waargemaakt.



De Fiat 500 Collezione gepresenteerd in Madrid. (foto: EPA)

Chrysler ingelijfd dankzij Obama

Een nog veel groter spektakelstuk van de nooit een pak en vrijwel altijd een donkere trui dragende Marchionne was de inlijving van het Amerikaanse Chrysler in 2009. Voor een zeer laag overnamebedrag. Fiat 'betaalt' vooral met de kennis over hoe je kleine energiezuinige auto's maakt. Iets waar de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama van was gecharmeerd.

Obama zat in zijn maag met twee doodzieke in surseance verkerende Amerikaanse autobedrijven en Marchionne sloeg zijn slag. Uiteindelijk krijgt Fiat de meerderheid van Chrysler in handen voor een luttele 4 miljard dollar. Daimler had jaren eerder er negen keer zoveel voor betaald. Marchionne werd in de Verenigde Staten en in Italië als held onthaald.

Want met de overname werd zeker ook Fiat zelf gered. Waar de Italiaanse automarkt de afgelopen jaren is blijven kwakkelen, trok die in de Verenigde Staten sterk aan. En via de Chrysler-dealers gaat er voor merken uit de Fiatstal als Alfa Romeo en Maserati een wereld open.

Een NV

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) wordt onder Marchionne steeds minder een Italiaanse bedrijf. Het hoofdkantoor komt in Londen, het is officieel een NV en om belastingredenen (al zeggen ze dat zelf niet zo) gevestigd in Nederland en het kloppend hart van de productie zit vee meer in Detroit dan in Turijn.

Maar Marchionne heeft ook een zwak voor Italië. Hij haalt productie vanuit Polen terug naar een fabriek in het zuiden van het land en laat ook de Jeep tegenwoordig in Italië maken. En hij zet Alfa Romeo, dat lange tijd geen budget kreeg voor het ontwikkelen van nieuwe modellen, weer centraal.

Kritiek in Italië

Toch kreeg hij ook veel kritiek in Italië Hij sloot een Fiat-fabriek in het toch al economisch zwakke Sicilië, ging de strijd aan met vakbonden die met de 'veramerikanisering' van het bedrijf hun arbeidsrechten versoberd zagen en de hoon van heel Italië omdat hij in Zwitserland en niet in Italië belasting betaalde over zijn miljoenensalaris. Want daar woonde hij die paar dagen dat hij in de maand ook thuis was.

De laatste maanden was al te merken dat Marchionne worstelde met zijn gezondheid. Hij oogde uitgeblust en had al aangekondigd in het voorjaar van 2019 te stoppen bij FCA. Mogelijk wilde hij zich volledig storten op Fiat-dochter Ferrari, waar hij al langer president van was.



Marchionne opende in oktober namens Ferrari de beurs in New York. (foto: AFP)

Gezondheid verslechterd

Drie weken geleden ging hij echter naar het ziekenhuis in Zurich voor een operatie aan zijn schouder. Dat bleek veel ernstiger, zo ernstig dat hij werd vervangen als topman. De baas van het FCA-merk Jeep, Michael Manley volgt hem per direct op.

FCA-president John Elkann (kleinzoon van oprichter Gianni Agnelli) scheef in een brief aan de medewerkers dat de gezondheid van Marchionne 'zo is verslechterd dat hij niet meer terugkeert'.

"Het is de moeilijkste brief die ik ooit heb moeten schrijven", aldus Elkann (42), die aangaf dat Marchionne voor hem veertien jaar lang 'een mentor' is geweest en 'de beste bestuursvoorzitter die je je ooit kunt voorstellen'.