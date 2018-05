Hoe is jouw bedrijfsuitje? 4000 Chinezen gaan Roermond leegkopen

Een keer uit eten, een leuke borrel of naar de escape room; het zijn bedrijfsuitjes die iedereen wel een keer meemaakt. Maar het valt allemaal in het niet bij de 4000 Chinezen die deze week als bedrijfsuitje naar Nederland op vakantie gaan.

Het gaat om bijna 4000 werknemers van de SunHope Group, die in de komende twee weken een bezoek aan Nederland brengen. Het uitje is onderdeel van een prestatiebonus van het bedrijf, dat zich focust op schoonheids- en gezondheidsproducten.

Ze gaan naar 'beroemde plekken' als Amsterdam, de Zaanse Schans, Volendam, Giethoorn en de designeroutlet in Roermond. De groep, die vooral bestaat uit vrouwen tussen de 35 en 45 jaar, komt aan op Schiphol en blijft negen dagen in het land.

Outletcentrum is voorbereid

"Het is een grote groep in een korte tijd", laat een woordvoerder van het outletcentrum weten. De Chinese werknemers bezoeken de outlet in groepen van vierhonderd per keer. "Dat is wel te overzien, al hebben we voor dit geval wel wat speciale dingen in stelling gebracht."

Zo zijn er plattegronden van het outletcentrum gemaakt in het Chinees, is het grote Chinese creditcardsysteem UnionPay actief en hebben veel winkels personeel in dienst dat Chinees spreekt. "Dat is overigens niet speciaal voor deze groep, het gros heeft standaard al personeel dat een woordje Mandarijn spreekt", zegt de woordvoerder.

"Bij de toplabels wordt er goed nagedacht over deze doelgroep. Die heeft namelijk een voorkeur voor luxe merken." Daarmee doelt de woordvoerder op Gucci, Prada, Michael Kors, Hugo Boss, Swarovski en Mulberry.

Vaker grote groepen uit China

Voor vaste bezoekers van het outletcentrum is het beeld overigens ook niet uitzonderlijk: in 2015 brachten 4700 werknemers van het Chinese bedrijf Perfect Co al een bezoek aan Roermond.

Vorig jaar brachten ruim een kwart miljoen Chinezen een bezoek aan Nederland, becijferde het CBS. Een flinke groep daarvan gaat naar Roermond: in 2015 kwamen ruim 175.000 van hen naar de Limburgse stad. Het is inmiddels voor velen een vast onderdeel van een trip van een paar dagen naar ons land, waarin Amsterdam en de Zaanse Schans ook vaak worden aangedaan.

Afgelopen jaar had het outletcentrum in totaal zo’n 7,4 miljoen bezoekers.