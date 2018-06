Harley-Davidson haalt productie deels weg uit Amerika

Motorproducent Harley-Davidson heeft besloten om een deel van zijn productie weg te halen uit de Verenigde Staten, om te voorkomen dat het de verkoopprijs van zijn motoren moet verhogen. Dit om de importheffingen te omzeilen die de Europese Unie instelde als vergelding op de staalheffingen van president Trump.

Afgelopen vrijdag gingen de nieuwe maatregelen van de Europese Unie in. Daarmee wordt 25 procent extra belasting geheven op de import van een aantal Amerikaanse producten, zoals Harley-Davidsons. Door die heffingen zou een motor die geïmporteerd wordt uit de VS gemiddeld 2200 dollar meer kosten, laat het bedrijf weten in een financieel document.

Lees ook: Europa slaat terug naar VS: deze producten worden duurder

Dat wil het bedrijf niet doorberekenen aan klanten, omdat het de business van motordealers zou beïnvloeden en ervoor zou zorgen dat consumenten minder makkelijk een Harley kunnen kopen.

Europa is belangrijke markt

Voor het opvangen van de extra kosten rekent het bedrijf voor dit jaar al op een extra kostenpost van 30 à 45 miljoen dollar, en daarna jaarlijks 90 à 100 miljoen dollar. Daarnaast gaat het op de langere termijn een deel van de productie verplaatsen naar buiten de VS.

Het gaat dan specifiek om de productie voor de Europese markt. Het bedrijf verkocht afgelopen jaar zo'n 40.000 Harleys in Europa; het is daarmee de tweede belangrijkste markt voor het bedrijf, na de VS.

Harley-Davidson geeft aan in gesprek te zijn met overheden in Amerika en de EU om 'duurzame oplossingen te vinden voor de handelsproblemen'. Het bedrijf hoopt dat uiteindelijk alle heffingen kunnen worden herroepen 'die vrije en eerlijke handel belemmeren'.