Grote storing Vodafone: netwerk komt weer langzaam op gang

Vodafone is vandaag getroffen door een grote landelijke netwerkstoring. Sinds omstreeks 11 uur vanochtend zijn er duizenden klachten gemeld vanuit het hele land. Inmiddels zou de oorzaak van de problemen zijn verholpen, maar veel klanten kunnen nog steeds niet bellen of internetten.

​Op de website Allestoringen.nl stromen de klachten binnen. Vrijwel iedereen heeft hetzelfde probleem: er wordt geen netwerk gevonden. Op de storingskaart van de website is te zien dat veruit de meeste meldingen komen uit de Randstad, maar ook vanuit de rest van Nederland worden veel meldingen gedaan.

Vodafone heeft 4,8 miljoen mobiele klanten in Nederland. 4,1 miljoen daarvan hebben een abonnement, daarnaast zijn er nog 700.000 pre-paid-klanten.

Problemen met het netwerk

Op het forum van Vodafone bevestigt het bedrijf de problemen. "We ervaren momenteel een storing waardoor je problemen met het netwerk kunt ondervinden. Wij doen hard ons best om de hinder te beperken en dit zo spoedig mogelijk op te lossen. Zodra er meer info is zullen we dit delen via dit topic", luidt het korte bericht.

In een update laat het bedrijf weten dat de oorzaak van het probleem weggenomen is: "Er is een korte onderbreking geweest van het signaleringsverkeer (wat zorgt voor routering van spraak, sms en dataverkeer). Tijdens deze onderbreking was er tijdelijk geen verkeer mogelijk, met als gevolg filevorming op het netwerk", aldus het bedrijf.

De getroffen klanten zouden nu weer gefaseerd toegang krijgen tot het netwerk. De afdeling voorlichting was niet bereikbaar voor commentaar.

Zelf ook problemen

Mogelijk ondervindt het bedrijf ook intern problemen van de storing. "We hebben een klein probleempje met de centrale", zegt een medewerker van het hoofdkantoor na een mislukte poging tot doorverbinden. "Hier gaat vandaag een hele hoop mis", luidde het veelzeggende commentaar na een volgende poging zonder resultaat.