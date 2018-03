Frankrijk voldoet voor het eerst in 10 jaar aan begrotingsnorm EU

Goed nieuws voor de Franse president Emmanuel Macron: voor het eerst sinds 2007 is het Franse begrotingstekort onder de Europese norm van 3 procent blijven steken. En dat betekent dat hij zijn wens voor Europese hervormingen eindelijk kracht kan bijzetten.

Het begrotingstekort pakt zelfs beter uit dan verwacht. Eind vorig jaar werd er nog gerekend op een tekort van 2,9 procent, nu blijkt dat de Fransen met een tekort van 2,6 procent in 2017 ruim onder de norm zijn gebleven.

De Franse regering slaagde er onder meer in om 1,3 miljard euro te bezuinigen op de overheidsuitgaven, meer belastinginkomsten binnen te halen en werd geholpen door het gunstige economische klimaat. De Franse economie groeide het afgelopen jaar met 2 procent.

Europese hervormingen

Het halen van de norm is een belangrijke stap voor president Emmanuel Macron. Al langer pleit hij voor grote hervormingen van de Europese economie. Zo wil hij onder meer een Europese minister van Financiën en een volledige integratie van de Duitse en Franse economie.

Om zulke idealen kracht bij te zetten en ervoor te zorgen dat je daarin serieus genomen wordt door je Europese partners, is het erg prettig dat je zelf ook voldoet aan de regels.

Stabiliteits- en Groeipact

De drieprocentsregel komt voort uit het Europese Stabiliteits- en Groeipact, waarin is afgesproken dat het begrotingstekort niet hoger mag zijn dan 3 procent. Ook moet de staatsschuld maximaal 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedragen.

Sinds de invoering van het pact in 1999 heeft Frankrijk slechts vier keer aan de begrotingsnorm voldaan. Aan de staatsschuldnorm voldoen de Fransen overigens nog lang niet: de overheidsschuld ligt nog altijd op 97 procent van het bbp, blijkt uit de cijfers. Alleen in Italië is de staatsschuld hoger.

Strafbankje

Frankrijk zit dan ook al tijden op het strafbankje van de EU. Aanvankelijk zouden de Fransen al in 2013 weer aan de norm hebben moeten voldoen, maar het land kreeg keer op keer uitstel van de EU en ontliep daarmee een boete.

Ook in januari riep eurocommissaris Pierre Moscovici de Fransen nog op hun tekorten verder terug te dringen. "Een Europese leider moet het goede voorbeeld stellen", zei hij, die daar aan toevoegde dat het gemiddelde Europese begrotingstekort momenteel op 0,9 procent ligt.

Nederland kent sinds 2016 een begrotingsoverschot. Ook de Nederlandse staatsschuld voldeed in 2017, overigens ook voor het eerst in tien jaar, weer aan de Europese normen: die kwam uit op 56,7 procent, schreef het CBS vanmorgen.