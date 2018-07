FNV start rechtszaak tegen postbedrijf Sandd om lage lonen

Postbezorgers van het Nederlandse postbedrijf Sandd worden in veel gevallen ondermaats betaald, zegt FNV. De vakbond sleept het bedrijf daarom voor de rechter.

Volgens de bond weigert Sandd de arbeidsvoorwaarden die in de cao beroepsgoederenvervoer zijn afgesproken na te leven. Dat zou gebeuren door bezorgers te betalen voor de zogeheten normuren, oftewel de uren die in hun contract staan, terwijl veel van hen in werkelijkheid structureel meer uren werken.

De postbezorgers zouden in veel gevallen daardoor zelfs minder krijgen dan het minimumloon, beweert de vakbond.

Handhavingsverzoek

"Het wordt hoog tijd dat de postbezorgers bij Sandd nu eindelijk betaald krijgen waar ze recht op hebben. Er loopt dan wel een politieke discussie over de postmarkt, maar voorlopig hebben de postbezorgers nog steeds het nakijken", aldus FNV-bestuurder Ger Deleij.

De vakbond ligt al langer in de clinch met het bedrijf uit Apeldoorn. In mei diende het een handhavingsverzoek in tegen Sandd bij de Inspectie SZW. Toen had FNV al aanwijzingen dat Sandd het minimumloon ontdook.

'We voldoen aan de regels'

Volgens Sandd is dat niet het geval. "We hechten eraan volstrekt duidelijk te maken dat Sandd zich altijd nauwgezet houdt aan alle geldende wet- en regelgeving", laat het bedrijf in een schriftelijke reactie weten aan RTL Z.