FIOD rolt megafraudenetwerk op, 170 ondernemers opgelicht

De fiscale opsporingsdienst FIOD en de politie hebben in Arnhem zes mannen aangehouden die verdacht worden van oplichting van 170 ondernemers.

De mannen zijn allemaal tussen de 20 en 39 jaar oud en zijn onderdeel van een bende uit Arnhem die ondernemers uit het hele land probeerde op te lichten. Ze deden alsof ze werkten voor de Belastingdienst, eisten geld van de ondernemers en maakten hun slachtoffers in totaal 2,2 miljoen euro afhandig.

Bij invallen in vijf woningen in Arnhem vond de politie contant geld in briefjes van 500 euro, bankpassen en pincodes van geldezels en een Mercedes. De belangrijkste vondst is wellicht het belscript dat de verdachten gebruikten om de ondernemers erin te luizen.

Geldezels

Naast de zes bendeleden is de FIOD van plan om de komende dagen ook nog 30 geldezels op te pakken. Dat zijn mensen die snel geld willen verdienen en hun bankrekening beschikbaar stellen aan criminelen. Die kunnen de rekening gebruiken om geld naar over te boeken zonder zelf in beeld te komen.

Ze gebruiken daarop de bankpas van de geldezel om geld uit een automaat te halen. In dit geval maakten gedupeerden geld over naar die rekening, waardoor de criminelen moeilijker vindbaar waren.

De FIOD zegt dat ook 200 andere geldezels de komende dagen een brief op de mat kunnen verwachten, waarin ze opgedragen wordt om zich te melden voor verhoor. Of zij aangehouden worden, hangt af van het verhoor. Het is volgens de opsporingsdienst voor het eerst dat er in één onderzoek zo veel geldezels worden verhoord.

Werkwijze

De verdachten gingen behoorlijk brutaal te werk om de ondernemers ervan te overtuigen dat ze namens de Belastingdienst belden, legt woordvoerder Wietske Visser van FIOD uit. "Aan de telefoon zeiden ze dat ze een brief hadden gestuurd waarin stond dat er een forse betalingsachterstand was. Als de ondernemer daarop zei dat er geen brief was, kwam het antwoord dat ze ook een mail hadden gestuurd en dat ook de accountant of boekhouder ervan op de hoogte was."

Allemaal manieren om te slachtoffers te manipuleren. "Ze hebben constant praatjes waardoor het lijkt alsof het aan de ondernemer ligt. Je denkt echt dat je de Belastingdienst aan de telefoon hebt en dat je direct geld over moet maken", zegt Visser.

De FIOD kwam de verdachten op het spoor dankzij aangiften van gedupeerde ondernemers. Zij gaven het rekeningnummer door waar ze hun geld naar over moesten maken. Zo kwam de opsporingsdienst terecht bij de geldezels. De FIOD kwam nog een stap dichterbij door camerabeelden waarop te zien is hoe de verdachten de pinpassen gebruiken om geld op te nemen.

Hang de telefoon gewoon op

Bewustwording is een deel van het probleem, erkent Visser. Veel slachtoffers zijn kennelijk niet genoeg op de hoogte van wat de Belastingdienst wél en niet doet. "Je moet gewoon de telefoon neerleggen als dit gebeurt. Ten eerste omdat de Belastingdienst nooit telefonisch vraagt om geld over te maken of dreigt om je inboedel op te halen."

André Karels, woordvoerder van de Belastingdienst, hamert er ook op dat je bij twijfel gewoon de verbinding moet verbreken om te checken of het wel klopt. "Het is natuurlijk altijd een verhaal dat rammelt aan alle kanten. Dat realiseren mensen zich wel als ze even nadenken, maar als je onder druk wordt gezet is dat lastiger. Je gaat van een situatie waarin niets aan de hand is, naar een moment dat er wordt gezegd dat je 30.000 euro schuld hebt. Als je het op een rijtje zet, zijn er te veel dingen die niet kloppen."

Fraude herkennen

Het is volgens Visser belangrijk dat ondernemers zich zo snel mogelijk melden bij de FIOD of de politie als zij denken criminelen het op hen gemunt hebben.

De Belastingdienst heeft een speciale pagina op haar website met informatie om fraude makkelijker te kunnen herkennen. Daar kun je ook melding doen als je denkt dat je te maken hebt met oplichters of fraudeurs die zich voordoen als medewerker van de Belastingdienst.