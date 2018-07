Europese Commissie: Wees voorbereid op mislukken brexitdeal

Alles en iedereen moet voorbereid zijn op het zwartste scenario voor de brexit: eentje zonder een deal. Dat is de strekking van een document dat vandaag door de Europese Commissie is rondgestuurd.

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn het nog altijd niet eens over een brexitdeal en de tijd begint te dringen. Op 30 april volgend jaar moet een eventuele deal namelijk rond zijn en goedgekeurd door alle betrokken partijen.

Deal noodzakelijk voor soepele overgang

Een deal moet ervoor zorgen dat de brexit soepel verloopt, zodat burgers en bedrijven niet van de een op de andere dag andere regels en rechten te verwerken krijgen. En, minstens zo belangrijk, een deal geeft de partijen ook twee jaar extra de tijd om alles ook daadwerkelijk te regelen, nadat het VK op papier al uit de Unie is gestapt.

De Commissie schrijft nog steeds te hopen dat er in oktober van dit jaar een deal ligt, maar schrijft evengoed dat de uitkomst van de onderhandelingen 'niet te voorspellen is'. "Voorbereidingen moeten direct opgeschaald worden op alle niveau's en er moet rekening gehouden worden met alle mogelijk uitkomsten", zo benadrukt de commissie in vetgedrukte letters.

Iedereen moet voorbereidingen treffen

Dat geldt dus niet alleen voor overheden, maar ook voor bedrijven. Als je handelt met het VK, moet je je gaan voorbereiden op het noodscenario. En ook burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid, zegt de Commissie.

In het noodscenario gebeurt er namelijk grofweg het volgende.

Onzekerheid voor EU-burgers in het VK en omgekeerd. Mag je er blijven wonen? Mag je vrij reizen? Mag je je gezin nog over laten komen uit een ander land?

De EU-regels en –verdragen gelden niet meer voor het VK.

Importheffingen aan de grens: handel wordt dus aanzienlijk duurder van de ene op de andere dag. Ook zal er veel meer worden gecontroleerd, wat tot veel vertragingen leidt.

Producten uit de EU mogen niet meer zomaar worden verkocht in het VK of omgekeerd, dat kan alleen als daar afspraken over zijn. Ook bepaalde diploma's en certificaten kunnen opeens ongeldig worden aan de andere kant van de grens.

Britse bedrijven of instanties die geld krijgen van de EU, kunnen daar naar fluiten.

Met andere woorden: een heel dure en onzekere chaos, waarop je maar beter voorbereid kan zijn.

Geen deal? Waarom dan niet?

Op dat scenario zit vrijwel niemand te wachten, maar waarom dreigt het dan toch te gebeuren? Dat komt omdat de onderhandelingen op een paar punten muurvast zitten. Dit zijn de belangrijkste:

De rol van het Europees Hof van Justitie: de EU wil dat het de hoogste Europese rechter uiteindelijk moet kunnen oordelen over geschillen tussen bedrijven, burgers en overheden over zaken die met de brexitdeal te maken hebben. Voor de Britten was dat tot nu toe onbespreekbaar.

Er is geen backupplan voor de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Die moet openblijven, maar de vraag is hoe dat zou moeten zonder dat er in feite weer vrij verkeer mogelijk is tussen de Unie en het VK.

De bescherming van persoonsgegevens van EU-burgers die ten tijde van het lidmaatschap naar het VK zijn gestuurd.

De bescherming van geografisch beschermde namen, zoals champagne of parmaham.

Voor al die heikele punten moet een oplossing worden gevonden, want vanaf het begin van de onderhandelingen staat een ding vast: er is een deal over niets, tot er een deal is over alles.

