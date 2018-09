'Duizenden Poolse arbeidsmigranten frauderen met uitkeringen'

Enkele duizenden Poolse arbeidsmigranten frauderen stelselmatig met werkloosheidsuitkeringen. Zij ontvangen duizenden euro's terwijl ze ondertussen in Polen zwartwerken of vakantie vieren.

Dat blijkt uit onderzoek van actualiteitenrubriek Nieuwsuur.

De frauders zouden geholpen worden door zeker 150 malafide tussenpersonen die online adverteren als als boekhouder of administratiekantoor. Tegen betaling geven ze advies en helpen ze arbeidsmigranten bij het omzeilen van de controles van uitkeringsinstantie UWV.

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet arbeidsmigranten minsten een half jaar in Nederland hebben gewerkt. Verplicht is dat zij in Nederland verblijven, beschikbaar zijn om te werken en actief solliciteren.

Nepsollicitaties en valse adressen

Maar deze regels worden op grote schaal omzeilt. De tussenpersonen doen nepsollicitaties, regelen een vals adres en zorgen voor Nederlandse aankoopbonnen. Ook adviseren zij hun klanten nadrukkelijk om geen Nederlandse bankpassen in Polen te gebruiken, of per vliegtuig naar dat land te reizen, om zo niet ontdekt te worden.

Volgens het televisieprogramma zijn er zeker 150 Poolse tussenpersonen actief. Zij stonden in 2017 ongeveer 9400 uitkeringsontvangers bij.

Uit een interne steekproef van UWV zou bovendien blijken dat 30 procent van de Poolse WW'ers die met een tussenpersoon werken, niet in Nederland is. Dat zou erop duiden dat zeker duizenden Polen frauderen en dus ten onrechte WW hebben ontvangen.

'Geen aanpak'

Hoewel de praktijken al jaren spelen, zouden slechts twee mensen zijn veroordeeld voor deze vorm van uitkeringsfraude. Het is volgens het UWV onmogelijk 'om alle doorgegeven sollicitaties te controleren op echtheid' vanwege capaciteitsproblemen en de belasting voor werkgevers.

De uitkeringsinstantie deed volgens Nieuwsuur verschillende onderzoeken naar het misbruik maar nam slechts beperkt maatregelen.