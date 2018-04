Drukte bij aannemers: tekort aan vakkrachten en lange wachttijden

Nu het beter gaat met de economie, de rente laag is en mensen vanwege de krapte op de woningmarkt vaker kiezen voor verbouwen in plaats verhuizen, hebben aannemers hun handen vol. Hun grootste zorg: "We kunnen niet genoeg vakkrachten vinden."

Ruud Maas is eigenaar van een schildersbedrijf in Tilburg en voorzitter van ondernemersorganisatie OnderhoudNL. De komende zes maanden zit zijn agenda bomvol en die van veel collega's ook, weet hij. Moesten klanten tijdens de crisis maximaal een maand wachten voordat een klus uitgevoerd kon worden, nu is dat gemiddeld zes maanden.

Vijf miljoen klussen

Nu het economisch weer beter gaat met ons land, besteden mensen het werk aan hun huis weer uit, zegt hij. Volgens cijfers van Werkspot, de online marktplaats voor klussen, besteden Nederlanders de eerste helft van dit jaar zo'n vijf miljoen klussen uit.

"Daardoor is er gewoon heel veel werk voor ons", zegt Maas. Daar ligt het probleem ook niet voor aannemers. "Wel bij het vinden van goede vakkrachten die het werk kunnen uitvoeren", aldus Maas.

55.000 krachten nodig

Tijdens de crisis verdwenen 75.000 banen in de bouw, nu is er juist een schreeuwend personeelstekort. In 2017 gaf één op de vijf bouwondernemers al aan dat de productie beperkt werd door een tekort aan personeel, meldde het CBS. In negen jaar tijd stonden er niet zoveel vacatures open.

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) stelt dat tussen dit jaar en 2022 zo'n 55.000 nieuwe arbeidskrachten nodig zijn en daar zijn elektrotechnici en schilders nog niet eens in meegenomen.



Ruud Maas (rechts) in gesprek met een werknemer. (Foto: Ruud Maas)

Uurtarief zzp'ers omhoog

Door dat tekort aan krachten en de toename van zzp'ers in de bouw, gaan de prijzen ook omhoog. "Zelfstandig ondernemers hebben hun prijzen stevig verhoogd", zegt Maas. Was hun uurprijs voorheen vaak 30 euro per uur, 'nu vragen ze 40 euro'.

Werkspot komt tot dezelfde conclusie. Het vroeg bijna 700 vakmannen naar het verhogen van de prijzen. Zo'n 48 procent had in 2017 de prijzen verhoogd ten opzichte van 2016. In dertig procent van de gevallen ging het om 1 tot 10 procent, in 10 procent van de gevallen om 11-20 procent en 8 procent vroeg meer dan 20 procent extra.

Remus Aussen, van Bovatin (de Bond voor Aannemers in Tegelwerken), noemt de prijsstijging echter een correctie. "In de crisisjaren is de prijs gewoon heel laag geweest. Veel mensen werkten onder kostprijs. Nu wordt dat weer rechtgetrokken."

Tekort wegwerken 'niet eenvoudig'

Voor de korte termijn is dat tekort aan vakmannen niet één-twee-drie opgelost, vermoedt ondernemer Maas. "Een deel van de mensen is tijdens de crisis ander werk gaan doen. We zijn nu volop bezig met het opleiden van zij-instromers en herintreders en werken samen met vmbo scholen."

Aussen van Bovatin zegt dat er jaarlijks een tekort is aan 200 tegelzetters. Dat wordt deels opgelost door het inhuren van buitenlandse krachten. "Er zijn daar genoeg goede mensen, alleen zijn die niet altijd gewend aan de Nederlandse manier van werken."

Het EIB stelt ook dat het 'niet eenvoudig zal zijn' om de vraag op korte termijn op te vangen door de inzet van werklozen, buitenlandse arbeidskrachten en 'het losweken van mensen uit andere sectoren'. Het tekort zal dan ook de komende twee jaar verder oplopen, verwacht het Instituut.

