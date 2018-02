Doei geldautomaat: na de banken haalt de Jumbo ze ook weg

Jumbo gaat de komende maanden alle geldautomaten uit de eigen filialen weghalen. Reden is dat steeds minder mensen contant geld nodig hebben en de automaten doelwit zijn van bijvoorbeeld skimmers. Ook banken halen steeds meer automaten weg.

Het gaat pinautomaten in 170 van de 400 Jumbo-filialen. Die overige 230 Jumbo's zijn allemaal franchisewinkels en die maken volgens woordvoerder Jeske Bleeker zelf de keuze of ze de automaten behouden of niet.

Volgens Jumbo dragen de automaten niet meer bij tot een veilige winkel. Zo zouden pinfraudeurs bijvoorbeeld meekijken met klanten die pinnen. Vervolgens worden mensen op een later moment van hun pas beroofd.

Pinnen aan de kassa

"​Wij realiseren ons dat de geldautomaat in sommige Jumbo-supermarkten een bredere maatschappelijke functie heeft. Om het wegvallen hiervan op te vangen, bieden we de mogelijkheid aan om aan de kassa tot 50 euro contant op te nemen", zegt Bleeker.

Want niet alleen mensen die boodschappen doen, pinnen er geld, maar ook mensen die contant geld nodig hebben voor het zakgeld van hun kind, de oppas of voor in winkels waar niet met pinpas betaald kan worden.

Bij andere supermarkten blijft de geldautomaat. Albert Heijn laat weten dat de automaten die alle filialen hebben vooralsnog gewoon blijven staan.

Eén op de vier weg

Niet alleen de Jumbo doet de geldautomaten in de ban. De komende twee jaar zullen ook ABN Amro, ING en Rabobank, zoals ze vorig jaar al aankondigden, automaten weghalen. Er zijn er nu nog 8000 door heel Nederland, in 2020 moeten dat er 6000 zijn.

Samen met Geldservice Nederland (GSN) willen de banken hun geldautomaten gaan ombouwen tot merkloze automaten, waar iedereen op dezelfde manier gebruik van zou kunnen maken. Nu kun je maar één keer per dag pinnen bij een bank waar je geen pashouder bent. GSN verzorgt het contante geldverkeer voor een aantal grote banken in Nederland.

Door die samenwerking zouden meer mensen bediend kunnen worden met minder automaten. De automaten worden opnieuw verdeeld over het land, vandaar dat ze in Utrecht op sommige plekken uit het straatbeeld zijn verdwenen. Volgens een woordvoerder van GSN wordt de komende tijd bekeken waar welke automaat moet komen.

Omrijden?

Naast veiligheid verdwijnen de automaten ook omdat we minder pinnen: in 2017 werd er 14 procent minder gepind dan in 2015. In winkels wordt inmiddels vaker met pin betaald (55 procent) dan contant, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank. Daarnaast zijn geldautomaten regelmatig doelwit van een ramkraak.

De zoektocht naar een geldautomaat wordt zo steeds lastiger. In Utrecht bijvoorbeeld zijn het afgelopen jaar in het centrum acht automaten verdwenen. Alleen een dichtgemetseld gat in de muur herinnert nog aan de geldautomaat.

Moeten we straks dan een enorm eind lopen of omrijden voor contant geld? Volgens Geld Service Nederland niet. De bedoeling is dat er in een straal van 5 kilometer voor iedereen een automaat beschikbaar moet zijn.