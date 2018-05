Docente verleidde leerlingen tot deelname piramidespel

Een docente van het Rotterdamse Albeda College heeft leerlingen verleidt tot deelname aan een piramidespel en risicovolle investeringen, om er zelf beter van te worden. De school mag de docente van de rechter zonder ontslagvergoeding ontslaan.

Het Albeda College is een regionaal opleidingsinstituut voor middelbaar beroepsonderwijs. Met 120 opleidingen is het naar eigen zeggen een van de belangrijkste opleidingsinstituten in de regio Rotterdam.

In september klaagden leerlingen bij de school over de manier waarop de docente, die er sinds 2005 werkte, een mede-leerling had bejegend die niet had willen meedoen aan een piramidespel. De leerling zelf had geen klacht willen indienen, omdat zij bang was voor haar schoolcijfers.

Omstreden geldsystemen

Toen de school navraag deed bij de docente, gaf zij toe betrokken te zijn bij piramidespel Four Corners Alliance en Omnia Genesis, dat zich bezighoudt met de virtuele munt ethereum. Daarop schorste de school haar, en begon een onderzoek.

Daaruit bleek dat de docente betrokken was bij meer omstreden geldsystemen. Zo nam zij deel aan LifePlus, een verkooporganisatie van voedingssupplementen die werkt met een piramidestructuur. In ruil voor verkopen en het inbrengen van nieuwe verkopers kunnen deelnemers punten verdienen.

Ook bleek de docente deelnemer aan OneLife/OneCoin, een systeem waarbij met geld rechten worden gekocht om de virtuele munt OneCoin te kunnen kopen.

Aandringen

Het onderzoek wees eveneens uit dat de docente er bij leerlingen inderdaad op had aangedrongen om producten van LifePlus te kopen en geld in te leggen voor beleggingen in virtueel geld. Dat gebeurde ook op school, en onder lestijd.

Een van de leerlingen verklaarde dat de docente tijdens de les vertelde 'dat je iets kon doen om uit de schulden te komen, en dat je er veel geld mee kon verdienen' en dat zwart geld verdienen goed was als je het moeilijk had. Volgens een andere leerling bleef de docente 'stalken via de app (…) en vragen om geld in te leggen'.

De docente appte, inclusief spelfouten, een leerling die zei geen geld te hebben: "Ja, daarom moet je dit soort dingen doen. Zodat jou geld ondertussen voor jou geld gaat maken." En: "Turken zijn echt 200x slimmer dan koelies. Daarom nemen ze alles over."

Kwetsbare leerlingen

Na afronding van het onderzoek stapte het Albeda College naar de rechter om de docente te kunnen ontslaan. Volgens de school heeft zij zich ernstig verwijtbaar gedragen "door de aan haar toevertrouwde, veelal kwetsbare leerlingen, te bewegen geld uit te geven aan dubieuze gezondheids- en financiële producten (…) voor eigen financieel gewin."

De rechter was het daarmee eens. Volgens de rechter moet een school een veilige omgeving zijn, en is het dat niet als leerlingen worden benaderd producten te kopen of riskante beleggingen te doen. De rechter achtte de praktijken van de docente des de kwalijker, omdat de leerlingen een beperkt opleidingsniveau hebben en daardoor kwetsbaarder zijn. De arbeidsovereenkomst wordt vandaag ontbonden.

Het Albeda College en de advocaat van de ontslagen docente willen geen commentaar op de zaak geven.