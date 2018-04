Dit is de burgemeester die Amsterdammers willen: 'een vrouw' en 'absoluut geen vrouw'

Werk! Vanaf vandaag kun je solliciteren op een baan als burgemeester van Amsterdam. Een ding is duidelijk, het zal pittig worden om alle Amsterdammers tevreden te stellen. Uit de ingezonden reacties blijken die namelijk nogal divers te zijn.

Inwoners van de gemeente konden vanaf februari digitaal hun zegje doen (pdf) over wie zij het liefst zouden zien als burgemeester of waar deze persoon aan moet gaan voldoen. Er kwamen ruim 150 reacties binnen en die waren op zijn zachtst gezegd uiteenlopend.

Een vrouw

De meest gevraagde eigenschap? Vrouw-zijn. Ongeveer de helft van de reacties vraagt om een vrouw als nieuwe burgervader. Soms een specifieke vrouw, Femke Halsema en oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet worden het vaakst genoemd, maar veel mensen vinden vooral dat het een vrouw moet zijn.

"Een frisse jonge dame!", suggereerde iemand. "Een vrouw, dat is het enig belangrijke", luidt een andere reactie.

Iemand vraagt om: "Een vrouw, iemand Met een duidelijke beperking, bv in een rolstoel, iemand met een niet westerse komaf, homo of lesbo" (sic). "Voorkeur voor vrouw of minderheid", klinkt het ook.

Of al deze reacties ook daadwerkelijk van verschillende mensen komen is overigens maar zeer de vraag. Bepaalde formuleringen ("Vrouw, progressief, groen" en "vrouw met migratieachtergrond") komen verdacht vaak in zeer vergelijkbare formuleringen terug.

Zeker geen vrouw

Zeker is dat niet iedereen een vrouw of lid van een minderheidsgroep wil. "Ik wil beslist geen vrouw als burgemeester. Graag een man die sociaal is, maar ook hard kan optreden als het nodig is", schrijft iemand. Een ander zoekt zelfs specifiek naar een man van middelbare leeftijd: "Een positieve man van 45+ met ervaring, die denkt aan de burgers."

"In hemelsnaam geen politiek-correcte keuze, dus niet per se een allochtone gehandicapte lesbienne" (sic), aldus een ander bericht. "Ben niet voor de nieuwe oligarchie van witte middelbare vrouwen die menen nu overal diversiteit te brengen een witte vrouw is ook wit en niet divers" (sic).

Echte Amsterdammer

Uit veel reacties blijkt ook dat inwoners hopen op 'een echte Amsterdammer' of iemand die al langere tijd in de stad woont en ook iemand die boven de partijen staat wordt door veel mensen gewenst.

Verder wordt in tientallen reacties gevraagd om iemand die kan 'verbinden' of een persoon die 'er voor alle Amsterdammers is'.

Niet aan dovemansoren gericht

En het lijkt lang niet allemaal aan dovemansoren gericht te zijn. In de uiteindelijke profielschets vraagt de gemeenteraad namelijk, onder andere, om een verbinder die boven de partijen staat:

"De gemeenteraad van Amsterdam zoekt een burgemeester die voor de eenheid van de stad staat en de Amsterdammer weet aan te spreken. Een burgemeester met hart voor de stad en haar inwoners, open en toegankelijk, inspirerend en verbindend. Een burgemeester die participatie van alle Amsterdammers nastreeft en bevordert. De gemeenteraad zoekt iemand die boven de partijen staat, onafhankelijk, integer en betrouwbaar."

Maar, alle smeekbedes ten spijt, de raad gaat niet zo ver dat ze de voorkeur uit laat gaan naar een vrouw.

Jeroen Dijsselbloem of Rob Oudkerk

Voor sommige mensen zal er altijd wat te wensen overblijven. In een van de meer onconventionele suggesties laat iemand weten dat Amsterdam 'eigenlijk een republiek zou moeten zijn, met aan het hoofd een president, welke daarnaast ook nog een soort van semi-dictator zou moeten zijn'. Voormalig minister Jeroen Dijsselbloem zou volgens deze persoon de juiste man voor die job zijn.

"Ellie Lust Ellie Lust Ellie Lust", vertrouwde een ander toe aan het digitale invulformulier, die daarmee zijn voorkeur voor politiewoordvoerder en tv-persoonlijkheid Ellie Lust kenbaar lijkt te willen maken.

Weer iemand anders hoopt op voormalig PvdA-wethouder Rob Oudkerk, opmerkelijk genoeg omdat hij 'niet een uitgesproken bekende aanhanger van een politieke partij' zou zijn. Oudkerk moest na een geruchtmakend (seks-)schandaal aftreden als wethouder in 2004. Deze persoon vindt Ellie Lust trouwens ook een prima kandidaat.

Snel zijn

Iedereen die geschikt denkt te zijn kan tot 30 april zijn sollicitatiebrief schrijven naar commissaris van de koning van Noord-Holland. Per maand verdien je 11.427,95 euro en er staat een ambtswoning voor je klaar.