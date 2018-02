Detailhandel doet goede zaken: hoogste omzetgroei in elf jaar

Het gaat lekker met de doe-het-zelf-zaken, drogisterijen, kledingwinkels en supermarkten in ons land. In 2017 behaalde de detailhandel 4,2 procent meer omzetgroei dan het jaar ervoor. Het is de hoogste groei in elf jaar.

Het volume (de verkopen) lag 3,1 procent hoger. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De omzet van zowel de winkels in voedingsmiddelen als de winkels in non-food groeide met ruim drie procent. Online is 19,5 procent meer omgezet dan in 2016.

Keukens en vloeren

Winnaars zijn de winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren, met als goede tweede winkels in meubels en huishoudartikelen. Ook de drogisterijen en parfumerieƫn, de winkels in schoenen, lederwaren en kleding behaalden meer omzet dan in 2016.

Lag de omzet van schoenenwinkels in 2016 nog op -7,8 procent ten opzichte van het jaar daarvoor, in 2017 was dit een groei van 2,3 procent ten op zichte van 2016. Minder florissant waren de cijfers voor winkels in consumentenelektronica en in recreatie-artikelen. Die boekten een omzetverlies.

Zie ook: Consumenten laten geld rollen, vooral kleding en woonspullen in trek

Sander van Golberdinge, directeur van Detailhandel Nederland, is verheugd. Hij zegt dat het herstel na de crisis nu echt 'een feit' is en noemt de cijfers 'goed nieuws voor de winkeliers'.

Hoewel er sprake is van groei, liggen de cijfers nog niet op het niveau van voor de crisis in 2008. Die waren toen 0,5 procent hoger. Alleen winkels in voedings- en genotmiddelen zagen afgelopen jaren hogere opbrengsten dan voor de crisis. Koploper zijn de supermarkten.