Contract getekend: nieuwe EMA-gebouw gaat 255 miljoen euro kosten

Bouwbedrijf Dura Vermeer gaat het nieuwe hoofdkantoor van het Europese Medicijnenagentschap (EMA) bouwen en de komende twintig jaar onderhouden voor 255 miljoen euro. Het contract is vandaag getekend.

Verder heeft Nederland de erfpacht van de grond eeuwigdurend afgekocht bij de gemeente Amsterdam, zo laat het ministerie van Binnenlandse Zaken in weten. Daartegenover staat dat het EMA de huur voor het pand betaalt aan Nederland. Over de hoogte van de huur wordt nog onderhandeld, zegt een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De enige andere kandidaat, het Oostenrijkse bedrijf Züblin, trok zich in februari terug, onder andere vanwege de factor tijd. De bouw van het EMA start in juni en moet dan november 2019 klaar zijn.

900 medewerkers, 36.000 bezoekers

Het gebouw dat wordt gebouwd op de Amsterdamse Zuidas vlakbij station RAI biedt plaats aan ongeveer 900 medewerkers, afkomstig uit zo’n 30 landen. Jaarlijks ontvangt het EMA ongeveer 36.000 bezoekers en zijn er 500 à 600 internationale vergaderingen. Daarom komen er ook vergader- en congresvoorzieningen.

Het agenschap is nu nog gevestigd in Londen. Daar moet het echter vertrekken omdat Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat. Na een bloedstollende stemming trok Amsterdam aan het langste eind: via een loting troefde het als enige overgebleven Milaan af.

Omdat het EMA uiterlijk maart volgend jaar naar Nederland moet zijn verhuisd, wordt tijdelijk een kantoor betrokken bij het Amsterdamse treinstation Sloterdijk.

Een impressie van het gebouw. (Beeld: Rijksvastgoedbedrijf)