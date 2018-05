Commissarissen Funda stappen op na een ruzie met de NVM

Er is hommeles bij Funda. De voltallige raad van commissarissen is opgestapt bij de huizenwebsite. Volgens de opstappende commissarissen komt dat door een verschil van inzicht met makelaarsorganisatie NVM.

De NVM heeft Funda in 2001 opgericht en is voor het grootste deel eigenaar van de site. De teruggetreden voorzitter Gerard Cremers wil niet uitleggen wat er aan de hand is, meldt het ANP.

'Onverwacht'

Hij en de andere commissarissen, Jitse Groen en Oswald Coene, hadden volgens het persbureau de indruk dat ze van de NVM ‘niet de kans kregen om de rol te spelen die een raad van commissarissen zou moeten spelen’.

De directie van Funda verklaart dat het besluit van de raad van commissarissen onverwacht komt. De 72-jarige voorzitter zou volgende week sowieso al vertrekken.

NVM heeft meeste stemrecht

In 2017 was er ook heibel. Een Amerikaans private equityfonds wilde een flink belang kopen in het huizenplatform en waardeerde de site op 240 miljoen euro. Het bestuur zou toen niets gezegd hebben over de interesse van het fonds. Daar waren verschillende leden niet zo blij mee.

De makelaarsvereniging heeft in 70 procent van de aandelen in bezit, maar ruim 90 procent stemrecht. Dat komt omdat er verschillende soorten categorieën aandelen zijn, waarbij de aandelen die individuele makelaars hebben via de stichting administratie kantoor Funda (STAK) samen goed zijn voor een belang van 29,4 procent. Maar voor het stemrecht tellen deze aandelen voor slechts 10 procent mee.