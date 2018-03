China slaat terug: hogere importheffingen op producten uit de VS

Een handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten lijkt weer een stap dichterbij. Als reactie op Trumps plan om een extra invoerheffing op Chinese producten in te voeren, heeft het Chinese ministerie van Handel een lijst van 128 Amerikaanse producten opgesteld waarvoor extra importheffingen moeten gaan gelden.

Het gaat onder andere om fruit, noten, wijn, stalen pijpen, aluminium, varkens en gemodificeerde alcohol waarvoor heffingen van 15 of 25 procent moeten gaan gelden. Als China doorzet, en de importheffingen invoert, zal dat het land mogelijk 3 miljard dollar (2,4 miljard euro) gaan kosten.

De Chinese regering reageert hiermee op het voorstel van de Amerikaanse president Donald Trump die binnenkort met een voorstel komt om een extra invoerheffing van 25 procent in te voeren op producten uit China.

'Oneerlijke industriële politiek'

Op die manier wil Trump de 'oneerlijke industriële politiek' van China aanpakken, staat in een persverklaring. Nu zou de Amerikaanse economie jaarlijks tientallen miljarden dollar schade oplopen door China's handelspolitiek.

Trump wil daarnaast ook China's handelspolitiek aanvechten bij wereldhandelsorganisatie WTO. Volgens Trump is de manier waarop China het gebruik van nieuwe technologieën in het land wel of niet toestaat discriminerend.

Door de wederzijdse plannen voor hogere importtarieven is er vrees voor een verder oplaaiende handelsoorlog tussen deze twee economische grootmachten. Het Chinese ministerie van Handel heeft volgens de China Daily gezegd dat het geen handelsoorlog wil voeren, maar er absoluut niet bang voor is om die aan te gaan.

Beleggers ongerust

Beurzen reageren heftig op onrust. Zo kelderden de koersen op Wall Street en in Azië, terwijl vandaag de Amsterdamse beurs in het rood staat. Beursnieuwelingen NIBC en B&S Group staan zelfs onder hun introductiekoers, zodat belegger meteen al tegen een verlies aankijken.