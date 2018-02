Celstraf van 1,5 jaar voor witwassen van miljoenen via bevroren kiprollades

Hij stopte miljoenen euro's waarschijnlijk afkomstig uit drugshandel in kiprollades, vroor ze in en vervoerde ze in containers naar de Antillen. Hennie van Rey, broer van Jos en directeur van het Limburgse vleesbedrijf Castimex, moet nu de cel in.

Hij is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk, in de zogenoemde kipcash-zaak. Het Openbaar Ministerie (OM) had in december vier jaar tegen hem geƫist.

Van Rey is de broer van de omstreden politicus Jos van Rey, die in december in een andere zaak een voorwaardelijke gevangenisstraf tegen zich hoorde eisen.

Slachtafval met slagroom en biljetten

In juni 2015 werd een lading bevoren kiprollades met 2,8 miljoen euro erin verstopt onderschept op Aruba. In 2014 werd op dezelfde manier 4,5 miljoen euro vervoerd. Van Rey heeft bekend achter deze twee transporten te zitten. Op zondagen vermengde hij slachtafval van kippen met slagroom en in dat mengsel verwerkte hij de bankbiljetten gehuld in plastic.

Op Aruba werden al drie mannen veroordeeld voor hun aandeel in de zaak. Van Rey handelde ook in Nederland niet alleen. Hij werd geholpen door zijn ex-vriendin die al een celstraf kreeg opgelegd, die gelijk stond in de periode dat ze in voorarrest zat. Aquiles C. kreeg twee jaar cel.

Geld wisselen via saunaclub

Tijdens de inhoudelijke behandeling van rechtszaak afgelopen december zei Van Rey niet te weten waar het geld vandaan kwam. Het OM zei eerder tegen De Limburger dat het geld dat verpakt werd, vooraf gewisseld werd bij saunaclub YinYang.

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat het geld uit de drugshandel afkomstig is en zijn weg vond naar Venezuela. De rechtbank liet zich daar vandaag niet over uit.