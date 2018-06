Celstraf frauderende oud-bankier SNS verdubbeld

Oud-topman van SNS Property Finance Buck Groenhof verdwijnt voor niet één, maar twee jaar achter de tralies. Het gerechtshof verdubbelt daarmee zijn straf in hoger beroep.

Groenhof werd in 2016 als hoofdverdachte in de fraudezaak van SNS Property Finance schuldig bevonden aan het leiden van een criminele organisatie, omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte.

Vlak na de nationalisatie in 2013 kwam er een grote fraudezaak aan het licht op de afdeling Property Finance, het huidige Propertize. Directielid Groenhof, die juist was ingehuurd om puin te ruimen op de noodlijdende vastgoedafdeling, stak met nog een andere verdachte steekpenningen in zijn zak en bracht zo de bank verder aan het wankelen.

De rechtbank in Utrecht legde hem hiervoor 12 maanden celstraf op. Zowel het Openbaar Ministerie, dat vier jaar celstraf had geëist, als de verdediging gingen in beroep tegen het vonnis.

Dubbele straf

En dat pakt slecht uit voor Groenhof. Het FD ontdekte dat hij afgelopen woensdag 24 maanden onvoorwaardelijke celtraf heeft opgelegd gekregen door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Uit het vonnis blijkt dat de oud-bankier alleen voor oplichting en verduistering is vrijgesproken.

Bij het hoger beroep is ook een van Groenhofs medeverdachten, de Groninger Pieter G. tot twee jaar onvoorwaardelijke celtraf veroordeeld. Dat is maar liefst 14 maanden langer dan zijn eerdere straf. Ook G. is schuldig bevonden aan omkoping, valsheid in geschrifte, witwassen en het leiden van een criminele organisatie.