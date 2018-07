Buurt viert feest: bouw megastal voorkomen na 'rondgang met de pet'

De plannen voor een megastal in het Gelderse dorp Wichmond stuitten op zoveel verzet bij buurtbewoners, dat zij besloten om het perceel zelf maar te kopen. Die aanpak heeft nu succes. "Dit moest tot iedere prijs worden voorkomen", vertelt één van de bewoners.

Sinds gisteren zijn de buurtbewoners officieel eigenaar van het perceel met boerderij waar ondernemer en miljonair Kees Koolen een koeienstal van 1450 koeien wilde bouwen.

Door de verkoop is de bouw van de stal definitief van de baan, iets waar de omwonenden de afgelopen 3,5 jaar voor gestreden hebben. Zij vierden daarom gisteren een buurtfeestje.

Portemonnee getrokken

"Het zou het karakter van de buurt totaal veranderen", zegt bewoner Jacques Wintermans tegen RTL Z. "Dit is een gebied van 500 hectare waar tien jonge boerengezinnen leven en werken. Door in hetzelfde gebied een megastal te bouwen hebben zij geen toekomst meer. De minst kapitaalkrachtigen vallen dan om. Dit moest tot iedere prijs worden voorkomen."

Er bleek veel draagvlak om in actie te komen. Zo'n 90 procent van de 186 buurtbewoners ondertekenden begin 2015 een petitie tegen de bouw. Uiteindelijk waren veertig van hen zelfs bereid om de portemonnee te trekken.



De bewuste boerderij aan de Polweg in Wichmond. (Foto: Google Maps)

Het opkopen van het boerenerf met boederij aan de Polweg blijkt doorslaggevend. Wintermans: "De wet bood onvoldoende juridische middelen om de bouw te voorkomen. De enige manier was om de boerderij te kopen. Toen zijn we met de pet rond gegaan."

Gat bij doorverkoop

Doordat deze nu wordt doorverkocht als woonbestemming ontstaat er wel een gat. "We moesten Polweg 6 kopen, met alle vergunningen erop voor de agrarische bestemming. En dat is duurder dan dat je het perceel verkoopt als woonbestemming. Maar ook dit gat is gefinancierd door de buurt, met wat hulp van de stichting Natuurmonumenten. Het is ons waard."

Natuurmonumenten, dat een landgoed in de omgeving beheert, steunde het protest en bemiddelde bij de provincie, die uiteindelijk besloot geen vergunning meer te verlenen voor de megastal en ook de overige rondliggende percelen te kopen. Deze zullen de komende tijd worden ingebracht in een kavelruil.

'Zelf risico dragen is uniek'

De boerderij staat inmiddels te koop. "Een situatie waarin de bewoners zo zelf het risico dragen is naar ons weten in Nederland niet eerder voorgekomen ", zegt woordvoerder Alje Zandt van Natuurmonumenten. "Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar de toekomst van de buurtbewoners en het landschap is veiliggesteld."