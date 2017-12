Buitenlandse bedrijven leveren Nederland 1,4 miljoen banen op

De buitenlandse bedrijven in ons land en hun toeleveranciers waren in 2014 goed voor 1,4 miljoen voltijdbanen, bijna 20 procent van alle voltijdbanen in ons land.

Dat staat in de Internationaliseringsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om 700.000 voltijdbanen en 650.000 indirecte banen bij andere bedrijven in Nederland.

Vooral banen in industrie

Onder indirecte banen wordt bijvoorbeeld een grote producent van draaideuren verstaan die glasplaten koopt van een kleine glasfirma, die op zijn beurt een accountantsbureau inschakelt voor de boekhouding.

De 15.000 multinationals zorgen vooral voor banen in de detail- en groothandel (205.000 voltijdbanen) en de industrie (194.000 voltijdbanen). In de industrie is het aandeel buitenlandse multinationals in het aantal voltijdbanen het hoogst, bijna 28 procent.

Investeringen

Volgens het CBS roept het onderwerp multinationals veel discussie op. "Vooral ondoorzichtige belastingconstructies zijn vaak onderwerp van debat." Berichtgeving zou 'suggereren dat 't buitenlandse multinationals alleen naar Nederland komen om belasting te ontlopen en dat het losstaande entiteiten zijn zonder enig effect op de Nederlandse economie'.

En dat is dus niet zo, aldus het CBS. Niet alleen leveren deze bedrijven banen op, 80 procent van zowel de import als de export van goederen komt voor rekening van multinationals. Daarnaast investeren deze bedrijven meer dan andere in menselijk kapitaal.

Dividendbelasting

Ook vandaag wordt er gediscussieerd over de multinationals. Het kabinet-Rutte lll wil de dividendbelasting afschaffen om te voorkomen dat multinationals uit Nederland vertrekken. De afschaffing van de dividendbelasting, de heffing op de winstuitkering (dividend) aan aandeelhouders, scheelt de Nederlandse staat jaarlijks 1,4 miljard aan inkomsten.

In Den Haag vindt vanmiddag een hoorzitting plaats over deze belasting. Onder andere Marjan van Loon, president-directeur van Shell, Sven Dumoulin, hoofd juridische zaken van AkzoNobel en Kees van der Waaij, bestuursvoorzitter van Unilever, zullen daar spreken.