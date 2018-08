Beveiligers Schiphol gaan staken: reis 200.000 mensen in gevaar

Beveiligers op Schiphol zijn van plan om op 4 september een hele dag het werk neer te leggen. Ze eisen meer loon en betere werkomstandigheden. Volgens Schiphol kunnen 200.000 reizigers de dupe worden van de staking.

De twee grootste vakbonden, FNV en CNV, hebben de staking vanochtend aangekondigd. Ook op andere plekken in het land zal er op dezelfde dag worden gestaakt maar waar is nog niet bekendgemaakt. Vanwege de gevolgen voor Schiphol is de werkonderbreking daar wel alvast aangekondigd.

Gevolgen voor luchtvaart

"Een 24-uursstaking heeft gevolgen voor de luchthaven en het vliegverkeer. Nu kunnen nog afspraken worden gemaakt om een en ander ordentelijk te laten verlopen. Reizigers kunnen tijdig worden geïnformeerd, tickets omgeboekt, vluchten geannuleerd, enzovoort", aldus Mohamed Gafki, bestuurder van FNV Beveiliging.

Dat lijkt geen loos dreigement. Een woordvoerder van Schiphol laat weten dat een 24-uursstaking meer dan 200.000 reizigers zou duperen. Hij wijst erop dat 'juist die reizigers zorgen voor werkgelegenheid in de beveiligingsbranche'.

Twee derde beveiligers doet mee

Volgens Gafki doen ongeveer twee derde van de beveiligers op Schiphol mee aan de acties. "Als een groot deel van de beveiligers zal staken, kunnen er geen veiligheidschecks plaatsvinden." Dat zal volgens de vakbond betekenen dat passagiers niet kunnen vertrekken.

De woordvoerder van Schiphol beaamt dat. "Zonder securitycheck kom je niet aan boord, vanwege de veiligheid", zegt hij.

De werknemers die niet zouden willen staken zijn vooral jongeren, zegt het FNV. Volgens Gafki zitten zij vaak op tijdelijke contracten en vrezen dat staken ervoor zorgt dat ze geen nieuw contract krijgen.

Schiphol beraadt zich

Schiphol zegt zich nog te beraden op een reactie en doet een beroep op de bonden en de beveiligingsbedrijven om snel tot een oplossing te komen. Volgens de woordvoerder is het nog te vroeg om over een eventuele gang naar de rechter om de staking te verbieden te spreken.

"Reizigers ondervinden al weken hinder van de werkonderbrekingen, terwijl zij en Schiphol geen partij zijn in het conflict", aldus Schiphol.

Al zes weken acties

De afgelopen zes weken hebben beveiligers namelijk ook al actie gevoerd, maar tot nu toe niet met het gewenste resultaat. Volgens de bonden is het ziekteverzuim onder beveiligers hoog omdat ze te weinig tijd krijgen om te herstellen tussen diensten. En ook willen de bonden dat de roosters eerder bekend worden. Beveiligers moeten ruim op tijd weten wanneer ze wel en wanneer ze niet hoeven te werken.

Daarnaast eisen de bonden een loonsverhoging van 3 procent, die nog dit jaar ingaat. In 2018 zaten de beveiligers op de nullijn. "Onacceptabel", noemt Gafki dat.