Betalen om iemand af te zetten? Schiphol zoekt oplossing voor chaos

Schiphol zoekt manieren om problemen met de bereikbaarheid van het vliegveld op te lossen. Een mogelijke oplossing is reizigers laten betalen voor afzetten en ophalen bij de kiss & ride op de luchthaven.

Dat vertelt commercieel directeur André van den Berg tegen Luchtvaartnieuws Magazine. Een woordvoerder van Schiphol benadrukt dat het nog geen concreet plan is. "Het is een van de mogelijke oplossingen waar we naar kijken, maar er is nog helemaal niets concreet."

Hij bevestigt aan RTL Z dat Schiphol op zoek is naar oplossingen voor de chaos in piekuren en de vervuiling op de luchthaven. Ruim een vijfde van de reizigers wordt gebracht en gehaald en daar is Schiphol niet blij mee. Dat zorgt namelijk voor files en opstoppingen rond de luchthaven.

Minder aantrekkelijk als geld kost

Een van de manieren om de kiss & ride minder aantrekkelijk te maken is er geld voor vragen. Schiphol zou niet de eerste zijn: veel andere internationale luchthavens vragen geld aan passagiers die met de auto worden afgezet.

Toch is er volgens de woordvoerder hier nog helemaal niets over besloten. De Telegraaf schrijft dat Schiphol vijf euro wil vragen voor de kiss & ride. "Ik weet niet waar ze dat vandaan hebben, maar zo ver zijn we nog lang niet", aldus de woordvoerder.

Verbetering van het station

Op dit moment werkt de luchthaven vooral aan verbetering van het openbaar vervoer. "Samen met NS, ProRail en de overheid onderzoeken we of we het trein- en busstation kunnen vergroten. Het openbaar vervoer verbeteren is belangrijker, maar het is wel een ingewikkelde opgave."

Het aantal reizigers dat vliegt via Schiphol blijft doorgroeien, al sinds het derde kwartaal van 2010. Er moest in 2017 zelfs een noodterminal op de luchthaven worden neergezet om het aantal passagiers aan te kunnen.