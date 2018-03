Belastingdienst: meer aangiftes binnen dan vorig jaar voor 1 april

De Belastingdienst heeft dit jaar meer belastingaangiftes ontvangen vóór 1 april dan vorig jaar. Wie zijn aangifte voor de inkomstenbelasting voor 1 april indient, krijgt nog vóór 1 juli antwoord.

Meestal krijgt de indiener dan meteen te horen of hij de fiscus nog wat schuldig is of juist geld terugkrijgt.

Tot 1 mei de tijd

De teller staat inmiddels op 5,7 miljoen binnengekomen aangiften, laat de Belastingdienst weten. In 2017 stuurden in totaal 5,5 miljoen mensen vóór 1 april hun aangifte in. Bijna iedereen doet dat tegenwoordig digitaal, en dan vooral via MijnBelastingdienst.

Mensen die nog aangifte moeten doen, hebben daarvoor nog tot 1 mei de tijd. Wie te laat is en geen uitstel aanvraagt, riskeert uiteindelijk een boete.

De aangifte: moet jij hem nog doen?

Zit je tegen je belastingaangifte aan te hikken? Hoeft niet, hoor! Hier laten we je zien hoe simpel het kan zijn.